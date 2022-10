Lila Downs | “Galicia es un lugar muy especial, tiene un sabor de melancolía y de belleza a la vez por su geografía”

Lila Downs (México, 1968) posee una de las voces más poderosas y singulares que existen en el panorama musical internacional y triunfa en todos los escenarios por su personalidad y las historias conmovedoras de las letras de sus canciones, que trascienden las barreras del lenguaje.

En su esperado concierto del Xacobeo en O Grove (22 horas) seguirá con la presentación de algunas de sus nuevas composiciones, además de ofrecer al público canciones populares de su repertorio. Por supuesto, no dejará pasar la ocasión de degustar los productos de la Festa do Marisco y, si tiene que elegir uno, se decanta por las navajas.



En este año ha vuelto a hacer una gira de conciertos. ¿Cómo está siendo el reencuentro con el público después de la pandemia?

Volver a los escenarios ha sido muy fresco, muy hermoso, realmente. Volver a encontrarnos con el público que buscan emocionarse en los conciertos, ver a la gente contenta de poder levantarse a cantar y bailar con nosotros. No hay sustituto por un en vivo.



Ahora llega a O Grove para actuar en la celebración de una fiesta gastronómica muy importante, la Festa do Marisco. ¿Se animará también a probar los productos de este evento?

Me encantaría. Para nosotros la comida siempre es una alegría y seguramente probaremos unas navajas de la zona. Galicia es muy especial, tiene un sabor de melancolía y de belleza por su geografía. Es un lugar hermoso y cercano al mar, así que todos sus productos son tan frescos… Yo creo que eso nos causa mucha admiración.



El activismo siempre ha estado muy presente en sus canciones. ¿Por qué considera importante mostrar este compromiso social en la música? ¿Cree que esta faceta ha adquirido mayor relevancia a raíz de la pandemia por los problemas sociales generados?

En mi música y con las diferentes personas que he colaborado, este elemento ha sido importante porque yo me considero una persona de una zona marginal desde mi niñez y he sido discriminada, en parte por ser indígena, mexicana, y en parte por ser gringa, un poco yankee. Yo creo que ahora si que ha surgido, después de la pandemia, un poco más de conciencia de las necesidades y grandes faltas que hay en el mundo, de las diferencias sociales y económicas y eso provoca que seamos más sensibles.



En su trayectoria ha combinado géneros y ritmos muy diversos. ¿Hay algún tema o estilo nuevo en el que le gustaría trabajar?

Sí, he grabado algunos sinfónicos, pero me gustaría hacer más. Me encantaría también grabar con una orquesta de cámara, y por supuesto, hacer algo de jazz.



¿Qué proyectos tiene en mente para el futuro?

Saldrá un directo de Bellas Artes en México que estará pronto accesible en vídeo y también tenemos un disco nuevo de temas inéditos y otros originales de compositores jóvenes del regional mexicano, algunos de ellos con arreglos del norte del país.