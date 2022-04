Luis Treviño: “Ascender supondría dar un salto de calidad brutal”

Luis Treviño lleva en el club desde que empezó todo. Cumple su séptima temporada y está muy cerca de lograr el tercer ascenso. En las horas previas al duelo decisivo reconoce que “estoy tranquilo, deseando que llegue cuanto antes”. El vilagarciano, que tiene la duda de la joven Andrea Villadeamigo por molestias físicas, reconoce que su única preocupación es “cómo gestionar el aspecto mental de las jugadoras el domingo, ahora mismo las veo tranquilas, pero está claro que el domingo va a ser un día de muchas emociones y tenemos que manejar la presión como sucedió en las dos últimas victorias”.



El técnico del Viajes InterRías FF no planteará el partido de forma diferente ante el hecho de que les sirva el empate. El entrenador considera que ascender a Tercera RFEF sería “un salto de calidad brutal” y anuncia que le encantaría continuar si se consigue. “En este club trabajo tranquilo, siempre me mostraron confianza y me dejan hacer. Cada vez tenemos más repercusión, con mucho apoyo en Vilalonga y gracias a las retransmisiones por streaming”.



Luis Treviño reflexiona sobre todo el trabajo y esfuerzo que hay detrás. “Yo sé lo que he sufrido y sufro todos estos años. Tanto Enrique como yo sabemos lo costoso en lo personal que ha sido todo. Hay mucho trabajo en la sombra sin esperar un reconocimiento a cambio Al igual que hay patrocinadores que se han jugado mucho en momentos difíciles por sostener este proyecto”.



Treviño está convencido de que su equipo rematará la faena esta vez. “Las jugadoras han dado un vuelco a la situación y las sensaciones en los dos últimos partidos fueron buenísimas, aunque el Versalles es un rival con más nivel que los dos últimos”.