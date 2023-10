La LX Festa do Marisco encara el puente festivo con las previsiones por las nubes y arranca la feria de oportunidades

La LX Fiesta do Marisco de O Grove encara el puente del Pilar con las previsiones por las nubes y a ritmo de Celtas Cortos. El alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos, admite que “as nosas expectativas víronse completamente superadas pola realidade: gozamos do mellor arranque da Festa do Marisco en sesenta anos de historia, e aínda temos por diante unha serie de xornadas festivas que hoxe comezamos xa no noso ecuador”.



El regidor asegura que “este aniversario que estamos a celebrar serve, entre outras cousas, para decatarnos de que a Festa do Marisco do Grove é a máis coñecida no seu ámbito en toda España e norte de Portugal”.



Cacabelos cuenta que “achegóuseme unha parella de Madrid que levaban 28 anos consecutivos acudindo á nosa Festa”. Un enganche que constata el dicho de “quen proba, repite”.



En la noche de ayer, Celtas Cortos, la banda de Valladolid, llenó la carpa de conciertos en un recital en el que se pudieron escuchar temas tan míticos cómo ’20 de abril’, ‘Cuéntame un cuento’, ‘Retales de una vida’, ‘Blues del pescador’ o ‘No nos podrán parar’. Admitieron estar absolutamente encantados con tocar en O Grove y degustar el producto local.



Como curiosidad, los mejillones tigre están siendo los más reclamados por los comensales, vendiéndose más de 5.380 raciones, seguidos del pulpo á feira con 5.360 raciones y la novedosa empanada de choco de la que se llevan vendidas más de 5.000 raciones. El postre más demandado son las filloas y la nueva tarta de queso gallego.

O Salnés, al 100 %



Por las previsión que se manejan en estos momentos, la ocupación hotelera en la Comarca de O Salnés ya roza el 100 % para encarar el jueves, viernes, sábado y domingo de la Festa d Marisco, donde se pondrá punto final a su sesenta aniversario.

Premio “Lola Torres”



Entre las actividades paralelas, ayer tuvo lugar el acto de entrega del XVIII Premio Nacional de Gastronomía ‘Lola Torres’ convocado por la Fundación Amigos de Galicia en colaboración con el Concello de O Grove, la Axencia de Turismo de la Xunta y el Centro Superior de Hostelería de Galicia, y que recayó en el restaurante Casa Botín de Madrid por “su cocina tradicional, elaborada con mimo en un viejo horno alimentado con leña de encina y que ha permanecido en funcionamiento desde su fundación bajo la atenta mirada de los maestros horneros y cocineros que forman parte del servicio”, destaca el jurado.

Cultura, ofertas y conciertos



Durante todo el día de hoy se podrá contemplar en el recinto de la LX Fiesta del Marisco como muchas personas escogieron su traje tradicional gallego para acudir a la celebración ataviadas de época. A las 11:30 horas se inaugurará la Feria de Oportunidades Grovestock, que estará abierta los días 12, 13 y 14 de octubre.



Además, habrá actividades infantiles de 17 horas hasta las 19:30 horas y los conciertos de las grovenses “Cinco en zocas” y la cantautora portuguesa Ana Mora. Durante todo el día, ambiente con el grupo de gaitas Cantodorxo.