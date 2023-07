La LXXI Festa do Albariño de Cambados gana un día y Teatro Caracol leerá el pregón

El Concello y el Consello Regulador de la DO Rías Baixas desvelaron ayer los detalles por conocer de la LXXI Festa do Albariño, como que habrá un “aperitivo” el 1 de agosto, “o coñecido como o día pé de cuba”, y que el plato fuerte del sábado será el grupo de pop rock y rumba catalana, Stay Homas, con Velvet Crab y Cuernicornios como teloneros. El pregón correrá a cargo del grupo de Teatro Caracol, que cumple 30 años “e o teñen ben merecido”, y, como es habitual en las últimas ediciones, las casetas y las verbenas de la Praza do Concello bajarán la persiana a las tres de la madrugada. Los conciertos volverán a extenderse por el centro urbano para repartir las multitudes habituales en esta celebración de interés turístico internacional.

Casetas de A Calzada, Túnel y catavinos

Las bodegas abrirán las 41 casetas de A Calzada el miércoles al mediodía y se pondrán a la venta unos 35.000 catavinos, nuevamente sin el tradicional cordel, origen de cortes indeseados, según advirtieron hace tiempo los sanitarios –tampoco faltará el Túnel del Vino en Peña, con 151 muestras–. Desde entonces y hasta el domingo, también se desatarán una sucesión de actuaciones, repitiendo como escenarios secundarios las plazas Alfredo Brañas y San Gregorio –aportadas por los hosteleros en este caso–, la del Concello, y lugares de San Tomé, con grupos como The Susers, Lula Mora, Louband y diferentes djs. Además, volverá a tener lugar la Nortada Electrónica: el sábado 5, en la Praza do Con, con Dani Longo, Fer BR y Pomboloko.

Fefiñáns, ¿con o sin vallas?

Luar na Lubre estrenará el escenario principal de Fefiñáns el martes y le seguirán los ya anunciados Méndez y Belén Aguilera (miércoles), Justin Quiles (jueves) y Lontreira y Zahara Rave (viernes). Todos son gratuitos, excepto los dos últimos y aún hay entradas a la venta en Ataquilla.com, a 25 y siete euros, respectivamente. La plaza estará vallada y en el resto, el Concello aún no ha tomado una decisión. Podría volverse al formato abierto precovid, según el concejal Tino Cordal, quien también explicó que los precios de las actuaciones “duplicáronse” respecto a antes de la pandemia y destacó: “Sempre buscamos actuacións únicas en Galicia” y así es con Aguilera, Quiles y Zahara.



Para no contribuir aún más a la aglomeración de personas que se forma en el centro de la localidad los sábados del Albariño, el Concello vuelve a optar por otros días para los conciertos estrella y por un formato de disco móvil en la plaza del Consistorio. Por el mismo motivo mantiene ese horario límite de las tres de la madrugada para las verbenas, pero también “pola imaxe da festa, A Calzada non é unha zona de botellón”, apuntó el alcalde, Samuel Lago, y para “non facer competencia a hostelería”, añadió Cordal. Con el sector, la Policía Local y la Guardia Civil mantendrán próximamente una reunión para hablar de las normas de la instalación de barras externas en estos días.

Otros espectáculos

En el cartel de orquestas están grupos como Los Satélites, Fuego y Assia y como el programa “está pensado para todas as idades”, no faltarán espectáculos familiares de circo y títeres, destacando “Por que é salgada a auga do mar?”, de Os Quinquilláns (día 1). Y como broche de la celebración, el domingo actuará uno de los orgullos de Cambados: la Banda de Castrelo, antes del gran espectáculo pirotécnico de despedida de la Festa do Albariño.

Capítulo Serenísimo

No faltarán las charangas y los grupos tradicionales de música recorriendo cada rincón de Cambados en estos días, ni tampoco los actos del Capítulo Serenísimo do Albariño, que cuentan con el apoyo del Consello Regulador de la DO, como indicó su secretario general, Ramón Huidobro, que compareció junto al nuevo presidente, Isidoro Serantes. Nuevamente será en el Pazo de Fefiñáns donde se invista a los nuevos Cabaleiros y Donas del Albariño y el resto de distintivos de la orden.



Desde la institución también detallaron que el Túnel del Vino funcionará este año con turnos “para evitar aglomeraciones”: el jueves y el viernes de 11:30 a 15:30, de 17:30 a 19:30 y de 19:30 a 21:30 horas. El sábado solo abrirá de mañana. Es un espacio muy bien valorado para hacer una cata pausada y asistida por sumilleres, donde probar toda la gama de elaboraciones más allá del albariño: tintos, espumosos, godellos, crianzas, etc.

Al concurso se presentan 55 marcas y el Xantar podría abaratar su menú

La Cata Concurso Albariño Rías Baixas cumple 35 años y se han inscrito un total de 55 marcas. Para elegir a los merecedores de las medallas de Ouro, Prata y Bronce, el Consello Regulador de la DO Rías Baixas cuenta con una veintena de expertos de su panel de cata interno y externos, entre los que hay sumilleres de restaurantes con Estrella Michelin, periodistas especializados, etc. Es “interesantísimo”, resumió su secretario general. Como siempre, elegirán doce en la Cata Prima del jueves y los ganadores saldrán de la Derradeira. Sus identidades se darán a conocer en el Xantar del domingo.

El Concello aún está con los detalles y explica que ante el incremento de costes quizás tenga que modificar el menú para bajar el precio, pues el año pasado ya asumieron una parte de la diferencia entre el coste real y el habitual de la entrada para mantener un “prezo reducido”, que aún así quedó en 50 euros, pero no quieren repetir esa situación. En cuanto a los invitados, se reducen a autoridades, bodegueros y cofrades, explicaron desde la administración.

CLAVES

Las medidas de tráfico habituales y mil aparcamientos. El centro sufrirá las habituales restricciones y cortes de tráfico desde el cruce de Vilariño y Salnés y unos de los carriles de A Calzada, que se cerrará por completo en las noches grandes. En cuanto a los parkings, el Concello está hablando con los dueños de fincas de los principales accesos de la villa para volver a sumar unas mil plazas.

El Concello contrata medios sanitarios y pide refuerzo al Sergas. El Concello ha pedido al Sergas que refuerce el PAC los días grandes y espera que haga como en 2019 y no como en 2022, cuando una noche envió un médico “in extremis”, tras sus quejas. También volverá a contratar un hospital de campaña y una ambulancia para entre el miércoles y el sábado; medicalizada para el fin de semana.

Aumenta el número de foodtrucks hasta doce. Actualmente está abierto el plazo para instalar puestos de comida y foodtrucks. Estas últimas volverán a estar en A Calzada y en mayor número –12 frente a ocho–, así que se ha ampliado su espacio. También para los habituales de otro tipo de productos y las atracciones; estas junto a la Praza de Abastos y en As Goritas.

Vuelven a pedir el puesto de la Axega con videovigilancia. El alcalde explicó que habrá refuerzo policial con más turnos de la plantilla cambadesa y agentes procedentes de otros concellos, sin olvidar Guardia Civil, Protección Civil, etc. Además, han vuelto a pedir que el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de la Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA) se instale en Fefiñáns. Este cuenta con un sistema de videovigilancia.