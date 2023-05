Malestar por la broma de una concejala de Ribadumia que hizo una peineta en la grabación del Pleno antes de su inicio

La Corporación de Ribadumia celebró ayer el último pleno ordinario del mandato y antes del inicio de la sesión, las cámaras ya estaban grabando, captando un gesto de la concejala de Servizos Sociais, Sofía Núñez, que está generando bastante malestar. La edila se sitúa frente a la cámara, la mira y le hace una peineta, lo cual se retransmitió. De hecho, el alcalde, David Castro, explica que se trató de una “broma de mal gusto entre as dúas persoas que estaban facendo as comprobacións necesarias para a grabación. Non o vou defender e hai que correxilo, pero foi un erro humano, que non ten ningún tipo de maldade nin de falta de respecto aos veciños nin a ningún representante político e que non tiña que saír porque nada ten que ver co Pleno, nin representa ao Pleno”, expuso.

El caso es que el vídeo de la sesión se retransmitió incluyendo esta parte y a estas horas está retirado del canal del Concello de Youtube, pero el regidor señala que la sesión se podrá visualizar pues se trata de una cuestión de transparencia. También defendió la labor de su equipo, tanto de los políticos como de los empleados: “Estamos indo contra traballadores e ten que haber sensatez, en política non todo vale e estamos facendo as cousas moi ben, pero hai quen quere aproveitar un erro humano para salpicar a vida política de Ribadumia”. Y es que a estas horas, el corte de la grabación ya circula por el municipio.