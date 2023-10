Malestar en el Concello de O Grove por los asfaltados que la Xunta acomete en plena Festa do Marisco

Las relaciones entre la Xunta y O Grove siguen sin estar en su mejor momento y la idea del gobierno autonómico de ejecutar estos días el asfaltado de la vía de alta capacidad de O Salnés y la entrada a O Grove no ha sentado nada bien al gobierno local ni tampoco a los conductores que eligen estos días el municipio para disfrutar de la Festa do Marisco.



El alcalde Jose Antonio Cacabelos tiró ayer de ironía para “agradecer á Xunta o trato que está tendo co Grove durante a Festa do Marisco”. En este sentido, dijo, “non teño palabras” para manifestar su enfado ante la decisión de la Xunta de acometer estos trabajos. “Parece ser a que a Xunta non ten en conta a Festa do Marisco, despois de 60 anos igual non se enteraron de que a festa se celebra nestas datas”, criticó.



Asimismo, lamenta las numerosas quejas que están llegando al Concello ante las retenciones que se están produciendo en la vía, llegando a tardar hasta 45 minutos o incluso más para poder entrar en la península meca.



En este sentido se pregunta si “de verdade que non hai outras fechas para facer esto? Non podemos falar cos concellos para coordinarnos?”. Y es que el municipio está recibiendo estos días miles de visitantes y con el Puente del Pilar por el medio “está chegando moita xente e resulta que a Xunta se pon a asfaltar os últimos 13 kilómetros de entrada a O Grove”.

Además, critica que la actuación en el tramo de Ardia consistió en “parchear” la vía y recuerda la necesidad de que el gobierno autonómico trabaje en la maltrecha Avenida de Luis A. Mestre.