Malestar entre constructores y vecinos de Cambados por meses de atasco en el área de Urbanismo

La falta de personal en el departamento de Urbanismo está provocando importantes atrasos en la resolución de expedientes, licencias y comunicaciones previas, generando el consiguiente malestar entre constructores y particulares . El Concello reconoce el problema y asegura estar trabajando en el proceso para cubrir una vacante, pero las quejas por esta situación vivida desde hace casi un año incluso han llegado al PP, que le acusa de tenerlo paralizado desde agosto.



Los populares llevarán al Pleno del próximo jueves una moción para que el cuatripartito reactive este concurso laboral de inmediato. Lo convocó en marzo, en julio publicó las listas provisionales de aspirantes admitidos y luego no se supo nada más. El alcalde y concejal del área, Samuel Lago, admite las “demoras”, asegura que están a punto de convocar el examen y argumenta que “tamén se demorou un pouco” con el cambio de secretario municipal.

Los populares critican la paralización del proceso laboral, que se convocó en marzo de 2024



El caso es que desde hace meses, el equipo técnico está únicamente formado por un arquitecto después de que la arquitecta técnica contratada interinamente se fuera tras aprobar una oposición. Esta profesional y otros dos formaban parte de una lista de reserva creada en 2022 –por problemas similares– para cubrir ausencias (bajas, vacaciones, etc.) y necesidades puntuales de refuerzo, pero según Lago los otros dos no están disponibles, de ahí esa convocatoria aún sin resolver y que también busca estabilizar el puesto. De hecho, esta incluida en la Oferta de Emprego Público de 2023.

Ayudas que están “en juego”

Los profesionales de la construcción y vecinos interesados en realizar obras llevan tiempo lamentándose de la situación pues, entre otras cosas, señalan que están en juego ayudas públicas como las que acaba de publicar la Xunta y que exige tener los trabajos terminados en septiembre de este año. Los afectados señalan que el atasco en Urbanismo les hace dudar de poder cumplir el plazo.



Desde la oposición recuerdan que la figura del arquitecto técnico “é de especial relevancia” para ofrecer un buen servicio a un “sector de gran importancia tanto económica como no eido da confortabilidade de vivendas e negocios”. Asegura que su “ineficiente funcionamiento” está provocando que se ejecuten obras menores que, “dado que ninguén exerce a oportuna vixilancia, poderían non axustarse á legalidade urbanística co correspondente prexuízo para todo o municipio”. Y es que una vez pasado el plazo de 15 días desde la comunicación previa, opera el silencio administrativo.



Con todo, lo “máis grave” para el PP es el caso de los permisos que deben contar previamente con permiso de Patrimonio de la Xunta, pues cuando llega su informe favorable “os proxectos quedan paralizados pola ausencia do técnico municipal”.



El grupo liderado por Sabela Fole también asegura que el arquitecto se encarga “moi puntualmente de xestións urxentes”, así que reclaman al cuatripartito que reanude, “coa maior brevidade posible” el proceso para incorporar a un técnico con plaza en propiedad.