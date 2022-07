Malestar en el IES Cabanillas por la reducción de tres profesores para el próximo curso escolar

La comunidad educativa del IES Ramón Cabanillas mostró ayer su malestar por la anunciada reducción de tres profesores para el próximo curso escolar por parte de la Consellería de Educación. Asegura que esto impide hacer tres grupos de primero de ESO como preveían, además de tener que “modificar a liña de traballo” habitual y tener que renunciar “moi probablemente” a actividades de refuerzo escolar e incluso ve en peligro el Bachillerato de Excelencia (Stembach).









Segundo año de recortes





En un comunicado, el claustro de profesores, el equipo directivo, los alumnos, las familias y la ANPA exponen que han sabido a través de la inspección educativa que los recortes le afectan por segundo año consecutivo y que han pasado de una media de 42 profesores a 39 con la pérdida de cuatro docentes en los dos últimos cursos “sen reducir drasticamente o alumnado” y que para el próximo curso “é de apenas 10” estudiantes menos.



Esta pérdida no les permitirá, dicen, hacer tres grupos de primero de ESO y “obríganos” a facer dous grupos de 30 e 31 alumnos” e irá “en detrimento da calidade do ensino e por tanto en prexuízo do noso alumnado”, además de que “tampouco permite unha atención” a los que tienen necesidades especiales, aseguran.









Posibles renuncias





También les obligaría, dicen, a modificar la línea de trabajo seguida en los últimos cursos y “moi probablemente debamos renunciar” al plan de bibliotecas, la radio escolar, las actividades de refuerzo o mismo al Bachillerato de Excelencia (Stembach). Y en futuro, añaden, al programa Edixgal porque “non temos persoal para atender as necesidades e problemas relacionados cos equipos de mantemento, incidencias ou formación de alumnado e profesorado”. Y a mayores, “e máis grave”, destacan que el personal que quedará será “insuficiente” para las guardias de transporte y recreo, para “garantir a seguridade do alumnado” y que supone una “responsabilidad civil e penal que debería asumir menos profesorado do necesario”.









“Problemáticas sociais”





Por último, en el comunicado indican que no ven razón para efectuar recortes en la enseñanza pública y que la Consellería de Educación “debería acometer dunha vez por todas un plan de redución real de ratios, que implique unha maior dotación de profesorado e a introdución de outro persoal non docente, hoxe fundamental para atender ás diversas problemáticas sociais que afectan ao noso alumnado; problemáticas que se quere que atenda un ensino público ao que non se dota das ferramentas axeitadas nin suficientes”.