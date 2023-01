La Mancomunidade do Salnés no se conforma con su éxito y busca al creciente turismo petfriendly

La Mancomunidade do Salnés acudió a su cita anual con Fitur para presentar su nueva apuesta para seguir liderando en el norte español: el turismo petfriendly. Como no podía ser de otro modo, la estrategia conecta con la singularidad de la comarca, que es el origen del Camiño de Santiago y con todos sus recursos xacobeos. La campaña se llama “Camina Conmigo” y como primer material promocional tiene dos creaciones audiovisuales de diferente corte y que durante este año ayudarán a trabajar su estatus como “pionero” en la atención al turista con mascotas, pero sobre todo a posicionarse como destino reconocido en este segmento, pues “aunque queda un largo camino, O Salnés cuenta con todos los recurso y medios” .

Nuevo material

Son las palabras que la presidenta y alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, pronunció ayer en el stand de Turgalicia ante sus homólogos del resto de concellos y autoridades de la Xunta y la Diputación. Uno de los vídeos es un spot comercial con un espíritu optimista y con una historia de fondo que invita a compartir, a vivir y a sentir que “la felicidad está en disfrutar de las pequeñas cosas”, como apuntó el gerente comarcal, José Ramón García Guinarte. Porque “no está en la meta, la verdadera felicidad está en el camino y por ello, caminemos juntos”, añadió Giráldez en un guiño al lema.



La otra creación busca exhibir la disponibilidad de recursos, medios, espacios, experiencias, facilidades, etc. Que ofrece O Salnés. Para ello, cuenta con la participación de empresarios de la hostelería y el sector hotelero, como el chef Estrella Michelin de Cambados, Yayo Daporta, que hablan de cómo han ido incrementando su oferta para el turismo petfriendly porque la mascota “ya es un miembro más de la familia y empieza a condicionar la elección y planificación de planes y vacaciones”, apuntó la presidenta.

El interés por este tipo de turismo viene de que está creciendo y además es un elemento desestacionalizador, y la Mancomunidade no quiere conformarse con su éxito. “Debemos mantener nuestra posición en un sector cada vez más competitivo. Para ello, no queda más alternativa que estar muy atentos a la evolución de la oferta y la demanda, en una sociedad que cambia a un ritmo cada vez más rápido”, añadió.

El embajador chino invitó a O Salnés a los actos del Año Nuevo chino | Cedida

Por otra parte, la comitiva saliniense asistió el miércoles al acto principal de celebración del Año Nuevo Chino, organizado por su embajada en Madrid, y gracias a los contactos que mantienen desde hace tiempo a través de la asociación de empresarios y, de hecho, la pandemia truncó planes de afianzamiento como el hermanamiento con la ciudad de Dongguan. Ellos y Madrid fueron las únicas administraciones locales de entre más de 300 invitados y tuvieron la oportunidad de conocer al embajador, al que invitaron a visitar la comarca; un acercamiento que “pone una pieza en un tablero muy interesante para el futuro”, expuso Guinarte. Y es que la entidad asegura que tiene lo que busca el turista chino: gastronomía , vino y cultura y tiene en cuenta que “está creciendo de forma exponencial”, sin olvidar los 200.000 residentes en España, que también gustan de viajar, según el gerente.

Un paso más con Logroño

También aprovechó la entidad para firmar el convenio con el alcalde de Logroño; un nuevo socio con el que esperan compartir sinergias en torno al Camiño de Santiago y el enoturismo.