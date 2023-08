La Mancomunidade do Salnés lleva la robótica y las nuevas tecnologías a las ludotecas de verano municipales

La Mancomunidade do Salnés está ofreciendo en las ludotecas municipales de la comarca un proyecto piloto de ocio educativo para aproximar a los niños y adolescentes a las nuevas tecnologías, la robótica y la programación. La iniciativa forma parte del programa de digitalización del ámbito rural que está desarrollando y se llama “Núcleos rurales sostenibles del Salnés: espacios abiertos a la innovación”.



Precisamente ayer se clausuró el taller celebrado en la Escola de Verán de Ribadumia y hasta allí acudieron el alcalde, David Castro, y el gerente comarcal, José Ramón García Guinarte. Fueron tres jornadas en las que los 65 niños de entre ocho y doce años de edad, usuarios de este servicio de conciliación, se iniciaron en ámbitos que no le son desconocidos, pero en los que aún no tienen competencias. Así, primero hicieron un recorrido inicial básico, a modo de ‘aventura’, en el que realizaron pequeñas prácticas de iniciación y analizaron y experimentaron con creaciones más complejas, como el pilotaje de drones, la impresión 3D, etc. Todo ello con el añadido de los conceptos básicos de programación necesarios.

Autoridades, responsables del taller y niños asistentes a la Escola de Verán de Ribadumia | Mónica Ferreirós

Objetivos

El taller también se ofrece en Meis y también estará en el “Diververán” de A Illa. Con este tipo de formaciones, la Mancomunidade do Salnés busca “implementar actividades culturais, educativas e divulgativas que dinamicen o entorno dos núcleos rurais de pouca poboación. Ademáis de ofrecer unha alternativa atractiva de carácter ocio- educativo na etapa vacacional tanto dende o punto de vista da rapazada como das súas familias, fomentando un acercamento á ciencia, á tecnoloxía e á innovación”.

El programa “Núcleos rurais” es una iniciativa financiada por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Además de esto, con él ha abierto dos oficinas de asesoramiento sobre herramientas digitales y emprendimiento en el rural, en Meis y A Illa. Es un nuevo servicio para ayudar a los menos avezados en el tema de las nuevas tecnologías a desenvolverse en cuestiones tan básicas como el uso del wasap o crear un correo electrónico hasta realizar trámites online para ayudas, impuestos, certificados digitales, etc.

Niños asistentes a la Escola de Verán de Ribadumia en el taller organizado por la Mancomunidade do Salnés | Mónica Ferreirós



Por su parte, el Concello de Ribadumia indicó que con esta Escola de Verán demuestra “o seu firme compromiso coa cultura, a educación e entretenimento” de los vecinos.