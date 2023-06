Mariscadoras de a pie de Cambados exigen la dimisión de su presidenta

Las mariscadoras de a pie de Cambados convocaron ayer una concentración para pedir la dimisión de la actual presidenta de la agrupación, Teresa Bugallo, por el conflicto que mantienen con los “rañeiros” por una resiembra.



Más de medio centenar de mariscadoras se reunieron ayer en el punto de control de marisqueo de San Tome para exigir respuestas. “Queremos que nos explique y nos aclare que fue lo que pasó con los hombres, todos nos equivocamos pero tiene que cumplir con su trabajo, tiene que responder y dar la cara que para eso es la presidenta”.



Según explican desde parte de la directiva de las mariscadoras a pie, los de la agrupación de a flote retiraron el marisco que crece en la zona de Os Lombos da Toxa, introduciéndose de más en la parte que corresponde al trabajo de las mujeres. El problema, aseguran, es que “no sabemos lo que pasó ni quién dio la orden directamente”por lo que, culpan a la presidenta Bugallo de “no dar la cara”y crear nuevos conflictos con sus compañeros, con los que “siempre hubo resiembras en conjunto”.



Parte de la directiva critica que “si fuera una presidenta como tiene que ser, exigiría ese día que cogieran el marisco y lo llevaran para el mismo sitio”. Sin embargo, Bugallo no acudió el pasado miércoles a la asamblea para dar explicaciones y tampoco comunicó nada a los demás miembros de su directiva sobre lo ocurrido.

Respuesta de los “rañeiros”



Por su parte, desde la directiva de marisqueo a flote desmienten “as calumnias” dichas sobre este asunto y aseguran que “a resembra na zona da cepa foi autorizada pola agrupación de marisqueo a pe,e a zona de extracción do marisco foi delimitada por unha membro da agrupación sin consultalo coa presidenta”. Además, señalan “en todo momento pensamos que era unha decisión consensuada por toda a directiva” y condenan que se llame “ladrón” a ningún miembro de los “rañeiros”.

“Nadie quere levar as culpas”



Sobre esta respuesta, desde la directiva de las mariscadoras reiteran que “é mentira, demos a orden pero na zona á que tiñan que ir, e a resposta deles é que O Sarrido é moi grande”. En este sentido, reiteran, “aquí nadie quere levar as culpas, pero se houbo un erro, a presidenta tiña que dar a cara, e hoxe en día aínda non o fixo”.



Los ánimos en el pósito cambadés están caldeados y en la directiva de la agrupación a pie hay demasiados desacuerdos con la presidenta y su número dos, por lo que no dudarían en dimitir por el bien del trabajo. “Nós queremos mirar polo noso, polo marisqueo a pé”. A presidenta pensa que estamos en contra dela polo do patrón maior, pero é mentira. Equivocouse de posto, era mellor que se presentara a patrona maior, porque solo lle importa a Cofradía, non mira por nós solo fai actas e non deixa vivir nin traballar”.



Este Diario se puso en contacto con la presidenta, Teresa Bugallo para conocer su versión pero ésta no quiso responder.