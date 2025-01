Las mariscadoras a pie de O Grove piden la dimisión de la patrona: “Non nos deixa traballar con tranquilidade”

Más de un centenar de mariscadoras a pie de la Cofradía de Pescadores de San Martiño de O Grove se concentraron frente a las instalaciones para pedir la dimisión de la patrona mayor, María del Carmen Besada. Otro de los objetivos de esta manifestación, que comenzó a las doce y media de la mañana, fue mostrar el apoyo de las trabajadoras del mar a la “xente que foi elixida democraticamente e atópase no punto de control, ademais de a presidenta de mariscadoras a pé - Almudena Martínez - e en contra do trato que ten a patrona maior cara eles”.



El germen de esta protesta, señalan las mariscadoras, surgió en la reunión del pasado martes, momento en el que los trabajadores del punto de control indicaron que pensaban en dimitir “porque non aguantan máis a situación e sinalan que van amargados e estresados ao traballo por culpa do trato que reciben da patrona maior”.

Tras este anuncio, las mariscadoras se unieron y decidieron llevar a cabo esta concentración que los llevó a protestar frente a la cofradía y a aplaudir bajo el edificio en el que desarrollan su actividad los trabajadores del punto de control . “Nós estamos moi contentos con eles, están traballando moitísimo. Eles son os que van a facer as limpezas de praias, os que ás veces fan as resembras eles son, os que andan nos viveiros... E, non obstante, o traballo que está a facer a patrona maior non nos representa, polo tanto sería inxusto que se foran”, señala una de las mariscadoras que se unió a estas protestas frente a la cofradía.

Trabas al trabajo



La idea principal que comparten las trabajadoras a pie que pidieron ayer la dimisión de la patrona mayor de la Cofradía de O Grove es que, desde que Besada llegó a su cargo “non nos deixa traballar con tranquilidade”.

De esta manera, apuntan que, en muchas ocasiones, en las reuniones que tienen con la presidenta de las mariscadoras a pie y con los empleados del punto de control, les preguntan por qué no llevan a cabo una acción u otra en la cofradía y, la respuesta es siempre la misma: “porque non nos deixan”.



Además, indican que la patrona mayor actúa de manera “abusiva” y ejemplifican este comportamiento con una supuesta bajada de los sueldos a todos los trabajadores del punto de control mientras que se subieron a los empleados de las oficinas o la colocación de cámaras de vigilancia en la lonja para, supuestamente, controlar a los trabajadores. De la misma manera, cuentan que en muchas ocasiones “hai malas palabras e reprimendas por cousas inxustificadas” como encontrarse limpiando en las playas o llevando a cabo la siembra en los arenales y no estar a una hora en concreto en el punto de control.



Otra anécdota cuentan, es que por ejemplo, el autobús que trasladó a las mariscadoras a la protesta contra Altri el pasado 15 de diciembre en Santiago de Compostela, tuvo que ser pagado por ellas mismas y, desde la Cofradía, se les impidió, incluso difundir el cartel anunciando que se llevaría a cabo esta protesta.



Por su parte, fuentes de la Cofradía de Pescadores señalan que ellos lo que hacen, únicamente, es hacer cumplir la ley y que la situación que se vive es complicada por el mal momento que vive la producción de bivalvos.

Situación extrema



Las manifestantes señalan que la situación que se vive actualmente en la Cofradía es “extrema” y que se repite desde el primer momento que María del Carmen Besada se convirtió en la patrona mayor de O Grove - noviembre del año 2022 -.



“Vémonos realmente afectadas polo xeito de traballar da patrona, aínda que os máis afectados son os empleados do punto de control, as súas decisións repercuten no noso día a día”, comentaba una de las mariscadoras a pie tras señalar que la figura de Besada “non nos representa”.



Es por ello que las protestas continuarán y ya está prevista la próxima, que será este sábado en la playa de Lordelo coincidiendo con los trabajos de resiembra.

Las trabajadoras del mar preparan una nueva protesta para el sábado durante la resiembra

Las mariscadoras a pie de O Grove señalan que esta concentración frente a la cofradía para solicitar la dimisión de la patrona mayor, María del Carmen Besada, fue totalmente improvisada y, a pesar de eso, “xuntamos moita xente, mais ca que contabamos”.



Es por ello que las trabajadoras del mar ya están pensando en la próxima actuación. Así, tal y como señalan, este sábado, jornada en la que tienen prevista la resiembra en la playa de Lordelo, volverán a protestar y pedir la renuncia de la patrona, la cual señalan “non nos representa”. Lo que harán, cuentan las mariscadoras, es hacer un parón durante el trabajo de “uns cinco minutos de brazos cruzados” para mostrar su malestar por la situación que viven y que, indican, está repercutiendo en su trabajo diario.

Esta parada coincidirá con la mitad de la duración del trabajo, que normalmente se extiende durante dos horas.



Como ocurrió en la concentración celebrada ayer, las mariscadoras a pie, esperan que la respuesta de todas las trabajadoras sea “masiva porque a xente está cansada desta situación porque é moi incómoda, non nos deixan traballar, todo son trabas”