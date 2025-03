Marta Dacosta resalta desde Cambados unha débeda histórica de recoñecemento coa figura de Castelao

A investigadora Marta Dacosta subliñou que, 75 anos despois da súa morte, existe aínda unha débeda de recoñecemento con Castelo e insistiu na necesidade de difundir a figura íntegra do nacionalista na conferencia organizada polo BNG e a Fundación Galiza en Cambados.



No acto reivindicouse a súa condición como primeiro presidente de Galiza e lamentouse que “se continúe a teimar deturpar a súa figura ocultando ou negando a súa clara condición nacionalista, o que deixa a vista que a súa figura aínda é incómoda”. Por iso, Dacosta reivindicou o seu “legado político, a súa xenerosa e brillante obra e a súa traxectoria de compromiso co noso país que teñen que ser guía para continuar defendendo os nosos intereses, os das clases populares e tamén as loitas de liberación nacional no mundo e de costas á orde internacional que impoñen as grandes potencias colonizadoras que é a grande lección que nos deixou”.



Distintas personalidades coñecedoras da figura de Castelao como Francisco Rodríguez, Pilar García Negro, Xoán Carlos Garrido Couceiro ou a propia Marta Dacosta participan nun ciclo de conferencias neste ano en que se cumpre o 75 aniversario do seu falecemento.