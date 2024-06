Martín Códax presenta un verano de gastronomía atlántica, música y mucho vino

Bodegas Martín Códax presentó hoy su programación de eventos para este verano, una serie de actividades que buscan poner en valor el proyecto vitivinícola a través de experiencias únicas con vinculación a la gastronomía de vanguardia, la música y, por supuesto, sus vinos más singulares y exclusivos, complementando la propuesta turística de O Salnés. Así, no pueden faltar los ciclos del Os Xoves de Códax, As Tardes do Atlántico y Os Seráns de Alma Atlántica. Además, como novedad, este año se incorpora a la programación una innovadora propuesta que combina la cata de vinos con música, enriqueciendo la experiencia sensorial de una cata de vino. El periodista musical Carlos Crespo ha seleccionado cuidadosamente la música para cada vino, basándose en sus características organolépticas, su edad, elaboración y origen.



Una de las propuestas más populares es el ciclo musical Os Xoves de Códax, que cumplirá este años su undécima edición. Así, la programación, que se desvelará el próximo martes, ofrecerá desde la terraza de las bodegas una emocionante serie de cinco conciertos que se llevarán a cabo cada jueves desde el 11 de julio hasta el 8 de agosto, a las 20:30 horas, con reconocidos artistas del panorama musical nacional.



En cuanto a As Tardes do Atlántico, son una desenfadada iniciativa culinaria con el albariño como coprotagonista y especialmente arraigada con el territorio. Esta edición contará con la participación de nueve destacados cocineros provenientes de diversas zonas de Galicia — Martín Vázquez (Restaurante Indómito), Inma López (Restaurante Beldade), Diego Negueruela (Restaurante Vilar64), Antonio Novas (Restaurante Trasmallo), Nacho Moreira (Restaurante La Esquina de Valentina), Alberte Gutiérrez (Restaurante Alberte), Alba Aguiar y Alex Falcón (Restaurante D´Leira), Jose Luis Prieto (Restaurante O Segredo) y Elena Garmendia (Restaurante La Carpintería), quienes deleitarán a los asistentes con sus innovadoras creaciones. Cada cocinero presentará tres propuestas gastronómicas únicas que serán maridadas con los reputados vinos de Bodegas Martín Códax, albariños cultivados y elaborados en O Salnés. El precio por persona para esta experiencia enoturística es de 35 euros, que se podrá adquirir a partir de la semana previa de cada evento a través de la página web.



Los “seráns” de Códax

Una de las grandes novedades para esta nueva temporada estival en Bodegas Martín Códax son “Os Seráns de Alma Atlántica”. Una propuesta donde celebrar uno de los atardeceres insignia de Galicia desde este balcón a O Salnés mientras tienen lugar diferentes y divertidos conciertos sorpresa. Así, en la Terraza de la bodega y su Wine Bar, sin necesidad de reserva previa, cada viernes a partir de las 20 horas desde el 5 de julio, se sucederán diferentes actuaciones musicales de los que no se desvelarán nada previamente, en un enclave único con el atardecer de O Salnés como marco incomparable, en el que se unirá el albariño, la música y la magia paisajista con la Ría de Arousa de fondo.