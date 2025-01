El Master of Wine Pedro Ballesteros destaca que los albariños Rías Baixas “tienen otra profundidad”

Un total de 78 vinos de la DO Rías Baixas formaron parte de una cata ciega dirigida por el Master of Wine Pedro Ballesteros, celebrada ayer en Boqueixón (A Coruña) y organizada por la Asociación de Consejos Reguladores Vitivinícolas Gallegos y de las Indicaciones Geográficas de Aguardientes y Licores Tradiciones de Galicia (Acruaga).



Ballesteros indicó que, aunque “ya sé que Rías Baixas es una de las más grandes denominaciones de origen de España y te da una garantía de una tipología de vinos y de unas calidades muy altas”, esta actividad “me ha descubierto una serie de vinos que simplemente son excepcionales”, declaró. Añadió que “son vinos en los que merece la pena invertir y que van mucho más allá de la uva albariño. No son albariños, son Rías Baixas, tienen otra profundidad”. A pesar de haber visitado la DO en varias ocasiones, el Master of Wine considera que “a profundo conocedor no se llega nunca” y señala que “catando a ciegas se aprende mucho más de por dónde puede ir una DO, cuáles son sus puntos fuertes y las diferentes mentalidades”.

En este sentido, aseguró que durante la cata hubo “muchas confirmaciones, pero también otras más sorprendentes que han sido muy interesantes: esos productores que tienen una materia prima de lujo, que es esa uva albariño, pero que ponen unos recursos muy grandes para hacer unos vinos hechos en bodega, que me parece una cosa encomiable, que tienen una calidad superior y una capacidad de envejecer mayor”, añadió.



Estuvo acompañado por el director técnico, Agustín Lago, quien detalló que con esta muestra “se buscaba una categoría de vinos, que son los albores de lo que podría ser un buen futuro. Se están viendo ya unas elaboraciones y una serie de años que nos han sorprendido y nos han dado juego a debatir sobre muchas cosas. Representatividad, sí, tanto por el volumen de bodegas que quisieron participar y a las que se les ve la iniciativa para sacar grandes vinos que valorizan la marca y la denominación de origen”.