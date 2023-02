En Meaño se aleja la posible integración y José Aspérez se volverá a presentar bajo las siglas de MI

Si en Ribadumia prosperó la integración de los independientes en el PP, no ocurrirá lo mismo en Meaño. Los populares seguían a día de ayer sin candidato cerrado. Pero algo seguro se sabe ya: Esa persona no será José Aspérez.



El líder de Meaño Independiente (MI) volverá a presentarse a las elecciones y lo hará bajo sus mismas siglas. El propio Aspérez indicaba que durante “este último mes” había hablado con alcaldes de la comarca y con representantes tanto populares, como socialistas, afirmando, eso sí, que “nunca houbo ningunha proposta do PSOE, nin do PP, nin do BNG a respecto a ninguha integración”.



Sea como fuere, Meaño Independiente volverá sí o sí a presentarse a las elecciones de mayo. Lo hará “coa mesa base” de colaboradores y “posiblemente algún pequeno cambio na lista”, en busca de un mayor fortalecimiento, dispuestos a dar la batalla por la Alcaldía. “A maioría absoluta non vai ser cousa de Meaño”, vaticina el independiente. Y es que, si el los populares finalmente presentan candidatura, como todo parece indicar, el centro-derecha llegaría dividido en tres fuerzas: PP, MI y Veciños de Meaño, el partido del alcalde.