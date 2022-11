Meaño estudia rescindir el contrato al catering del comedor escolar de Dena

El Concello de Meaño estudia la “fórmula legal” para rescindir el contrato a la empresa de catering del comedor escolar del CEIP Coirón-Dena por “incumprir a calidade esixida na prestación do servizo” y a raíz de la queja generalizada de las familias por su forma de preparar los menús, con un exceso de condimentos y salsas que les han llevado a sospechar de la calidad de los mismos, según trasladó la ANPA el viernes.



El Ayuntamiento busca la forma de poner fin al contrato, que firmó a principios de este curso con la nueva adjudicataria del servicio, tras realizarle varios requerimientos sin que la situación haya mejorado, según el alcalde, Carlos Viéitez.



Él mismo acudió a comer al servicio acompañado de la técnica municipal, que hace un “seguimiento diario” del trabajo que realiza, y comparte el “malestar” de los padres. Ayer aseguró que han estado buscando soluciones desde el principio porque “a seguridade e a alimentación dos nosos nenos son a nosa prioridade”.



También detalló que cuando llegaron las primeras quejas se reunió con el catering, la ANPA y las cuidadoras del comedor para analizar la situación. La empresa les trasladó que sirven el mismo menú en otros colegios y que el de Dena es el único centro donde hay quejas. Al regidor le parece bien, pero “a nós, esa maneira de preparalos, non nos vale”, expuso, así que le solicitaron que buscase una alternativa y esta se comprometió a tomar medidas.



Esto sucedió el 4 de noviembre y el miércoles 9 le remitieron un requerimiento para “reiterar por escrito o falado na reunión tras ter coñecemento de que o malestar persistía entre nais e pais dos usuarios”. Sin embargo, según la ANPA, la situación tampoco cambió, así que dos días después, el pasado viernes, registró en el Concello un escrito pidiendo una especie de jornada de puertas abiertas para ir a comprobar por ellos mismos los testimonios de sus hijos y lo visto también por algunos padres, es decir, que los platos presentan un exceso de condimentos y salsas que, lejos de tratarse de una cuestión de gustos, provocan una queja generalizada entre los niños y que, en muchos casos, provoca que no prueben bocado.



Viéitez explicó que también le envió este escrito a la adjudicataria, para que “sexa consciente do alcance da situación”. No obstante, es un tema que está entre sus “principais preocupacións” y ayer domingo ya avanzó que la “principal opción” que baraja el gobierno es rescindirle el contrato y, de hecho, está buscando la “formula legal” y promete que tomarán una decisión “en breve”. También envió un “mensaxe de tranquilidade” a las familias usuarias.