Meaño inicia la segunda fase de ampliación y mejora del vial de A Pedreira con 178.230 euros

El Concello de Meaño ha dado inicio a la segunda fase de ampliación del vial A Pedreira-O Barreiro-Picón con un presupuesto de 178.230 euros. El alcalde, Carlos Viéitez, supervisó el comienzo de los trabajos y recordó que permitirán ampliar el firme hasta un ancho de ocho metros y se pavimentará un tramo de 317 metros lineales hasta el entronque con la carretera provincial, la EP-9302.



El regidor indicó que actualmente el vial “está deteriorado” y que se aprovechará este proyecto para mejorar la red de pluviales con la creación de cunetas. Además se construirán muros de contención de mampostería para soportar los terrenos de las fincas.



Se trata de un vial que “soporta unha alta densidade de tráfico” y su mejora forma parte del “compromiso do Concello de mellorar as conexións co polígono industrial”. De hecho, ya se ejecutó una fase anterior.