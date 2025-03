Meaño lleva a Pleno tres millones en inversiones con críticas del BNG al echar mano del remanente

Meaño celebrará este viernes un Pleno en el que el gobierno local plantea la aprobación de inversiones por valor de unos tres millones de euros. Así lo avanza el alcalde, Carlos Viéitez, sin detallar por el momento la naturaleza de varias obras de alcance que contarán con financiación de otras administraciones.



La sesión, no obstante, ha despertado críticas en la oposición, tanto en la forma como en el fondo. El BNG emitió ayer un comunicado en el que lamenta el adelanto del Pleno, inicialmente previsto para el día 27. Una decisión que se ha tomado para poder cumplir con plazos para subvenciones. Los nacionalistas, no obstante, cuestionan que no se llevasen esas materias ya a la sesión de enero, que “non tivo puntos na orde do día”.



Además, afean que el ejecutivo de Viéitez desista de presentar presupuestos de 2025 y opte por prorrogar los anteriores. Como también cuestionan que el Concello eche mano ahora de alrededor de un millón de euros del remanente de tesorería para “pagar subvencións a asociacións culturais e deportivas, así como diversas obras no Concello”. “Nunca antes se tirou do remanente de tesourería para pagar este tipo de subvencións”.



Viéitez defiende que el Concello debe aportar unos 900.000 euros correspondiente a su parte en estas grandes inversiones, para las que llegarán más fondos de otras entidades públicas.



Pero enfrente, el Bloque también reprocha lo que valora como “opacidade e falta de democracia”, con poco margen antes de algunas comisiones, la falta de fundamentación “clara” al adelanto plenario y “falta de planificación”, concluyen.