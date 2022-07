Meaño seduce a los amantes del vino con los albariños más característicos de las bodegas de la zona

La vigésimo primera edición de la Feira do Viño de Meaño se cerró ayer tras tres días de intensa actividad en los que los vecinos y los numerosos visitantes que se acercaron al municipio pudieron disfrutar de los albariños más característicos de las bodegas locales.



En la última jornada del evento, la periodista Patricia Pardo fue la encargada de pronunciar el pregón y se sumó a la pasión por los caldos meañeses compartiendo la celebración con el alcalde Carlos Viéitez y los centenares de personas que se dejaron seducir por el príncipe de los blancos.



La encargada del pregón, el regidor y el presidente de Paco & Lola, Martín Rodríguez, fueron los tres primeros en recibir las capas y distinciones de la nueva cofradía gastronómica Corazón do Salnés, creada para promocionar los caldos de Meaño y, sobre todo, poner en valor el trabajo de los bodegueros.



Los asistentes al evento no desaprovecharon la oportunidad de buscar su maridaje preferido, optando por raciones de empanada o de pimientos de Padrón, entre otras, que se podían adquirir en los puestos instalados en la Praza do Concello. La jornada terminó con una verbena amenizada por el Grupo América.