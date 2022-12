Meaño tramita la rescisión del contrato del comedor de Dena pero la ANPA da un mes de plazo

El Concello de Meaño trabaja en el procedimiento que permita la rescisión del contrato con la empresa que aporta los menús al comedor escolar de Dena. Así lo explicaba esta semana el alcalde, Carlos Viéitez, preguntado sobre el estado de la situación, ante la inquietud de la ANPA.



El colectivo de padres de alumnos expresaba su malestar hace algunos días, indicando que, tras una reciente reunión, han decidido dar de plazo al Ayuntamiento hasta mediados de enero. Si para entonces no hay novedades, “tomaremos las medidas que estimemos oportunas”, manifestaban desde la asociación.



Plazos y procedimiento

El regidor comparte la preocupación de los padres. “Ninguén está contento co servizo”, concedía. “Parece que melloraron algo” la calidad de los platos, “pero non o suficiente”. Por ello, subraya que la intención es “rescindir e volver a contratar” este contrato. Pero “os trámites administrativos levan o seu tempo”, por lo que no parece que sea un camino inmediato ni sencillo.



Desde la ANPA entienden que “as cousas levan o seu tempo, pero os nenos teñen que comer”. Explican que algunos padres han quitado a sus hijos temporalmente del comedor, pero también que estos son los menos, los que tienen una opción de conciliación familiar y laboral que permite a sus hijos no hacer uso del comedor escolar. La ANPA denunció que los platos se sirven “moi condimentados e con moitas salsas, o que nos fai sospeitar que se aplican porque a calidade quizáis non sexa a mellor”.