La médico de Baión se marcha y el Sergas recurre a las prolongaciones de jornada para mantener abierto el centro de salud

El área sanitaria Pontevedra-O Salnés recurre a la prolongaciones de jornada para compensar, al menos de forma temporal, la marcha de la médico del centro de salud de Baión y poder mantener así la atención en esta instalación.



Desde Sanidade explican que, dentro del concurso de traslados abierto a nivel general en el Sergas, la facultativo que prestaba servicio en Baión “optou por outro destino profesional”. A su vez, otra médico, también propietaria de plaza en el Sergas, había optado por su traslado a Baión, lo que hubiera compensado la marcha de la anterior. No obstante, esta “non se incorporou por incompatibilidade con outra praza que está a desempeñar no Sistema Sanitario Público galego”. Ante esta situación, el área sanitaria “en aras de dar continuidade asistencial en Baion”, efectúa todos los días “cobertura con prolongacións de xornada”. De forma paralela, mantiene abierta la propuesta de cobertura de la plaza de Baión, aunque, por el momento, se sigue a la espera de que “outro médico queira incorporarse a prestar servizo” en esta parroquia vilanovesa.



Eso sí, desde el área sanitaria Pontevedra-Salnés quisieron subrayar que “non hai ninguna intención de peche do centro de Atención Primaria de Baión en Vilanova de Arousa e que continuará a efectuar todas as xestións administrativas para cubrir á maior brevidade posible a praza médica en dito centro de saúde”, comprometen.