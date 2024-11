Meis denuncia falta de médicos en A Rochela y San Martiño y la alcaldesa escribe al Sergas y al área sanitaria

El Concello de Meis denunció hoy nuevos problemas por falta de facultativos en A Rochela y San Martiño. La alcaldesa, Marta Giráldez, envió este miércoles sendas cartas tanto a la Consellería de Sanidade como a la gerencia del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés exponiendo los problemas y demandando una urgente solución.



La regidora explica que han recibido “numerosas queixas de veciños pola falta de médico no consultorio médico de San Martiño” en el día de hoy y, posiblemente, la situación se repita también mañana. En el centro médico de A Rochela, en el antiguo cupo del cerrado ya en Paradela, la falta de facultativos que señala el Concello sería desde el pasado día 18 de noviembre y hasta el día 26. “Dos tres medicos que temos”, valora la alcaldesa, “levamos máis dun día con un ao non cubrirse a ausencia do médico de San Martiño e o antigo cupo de Paradela”. Además, en lo referente a este último cupo, “está bloqueada a axenda ata o 3 de decembro”, lamenta Giráldez.

Urgen soluciones

En las cartas enviadas a Sanidade, la socialista subraya que “estanse producindo este tipo de situacións pola falta de cobertura temporal dos facultativos de atención primaria nos casos de vacacións, asuntos propios ou baixas de dito persoal, co grave problema que supón de cara aos usuarios”.



Por ello, urgen al Sergas “a rápida solución ao grave problema de falta de médicos que substitúan aos titulares das prazas en períodos de vacacións ou baixas e a fin de evitar no futuro este deficiente funcionamento da sanidade pública”.



El Concello espera también todavía por la licitación del proyecto del nuevo centro de salud, que se había anunciado en septiembre y octubre, pero del que por el momento no hay novedades.