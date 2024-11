Meis inicia el expediente para la declaración de los Callos como Festa de Interese Turístico de Galicia

El Pleno de la Corporación de Meis acordó por unanimidad dar inicio al expediente para que la Festa dos Callos de San Benito sea declarada como de interés turístico de Galicia. Un distintivo que concede la Xunta y que requiere de una memoria bien sustentada y de un proceso “tedioso”, con lo cual es previsible que no llegue a tiempo para la edición de 2025, cuando alcanzará los 33 años de celebración.



Con todo, la alcaldesa, Marta Giráldez, explicó ayer que “imos intentalo” y, de hecho, su gobierno ya ha activado la maquinaria cumpliendo el primer requisito, que es alcanzar un acuerdo plenario. Ahora seguirán dando los pasos necesarios con la recopilación de carteles y programas antiguos, de noticias sobre su repercusión mediática y social, las acciones municipales realizadas en estos años para su promoción, etc.



La regidora explicó que también será necesario contratar a un historiador que dé forma a esta memoria. También que entre los requisitos exigidos para conceder el título de Festa de Interese Turístico de Galicia están, entre otros, demostrar un mínimo 20 años de antigüedad y singularidad. Giráldez no duda del cumplimiento: “Falamos de que é unha homenaxe aos gandeiros que acudían á Feira do Mosteiro nos seus anos de esplendor e que tras facer os seus negocios comían os callos no campo que hoxe é a Praza de España”.



Sería la segunda meisina con esta distinción, pues ya lo posee la Semanta Santa de Paradela.