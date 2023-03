Meis licita la rehabilitación del bar de la Ruta da Pedra y mejora la senda y la Aldea Labrega

El Concello de Meis realiza estos días obras de mejora de la senda de la Ruta da Pedra e da Auga, con reposición del firme de zahorra. Se trata de una actuación que se lleva a cabo frente a los daños causados por los temporales del invierno. Además, la alcaldesa, Marta Giráldez, ha anunciado que la entidad local se encuentra en plenos trámites para contratar la rehabilitación del bar ubicado en la zona de esparcimiento de San Martiño, en el corazón de la ruta.

A mayores, se anuncia la próxima licitación de obras del Plan Xacobeo, con fondos europeos Next Generation, para rehabilitar vallados, zonas con mesas en esta zona recreativa, así como la reposición de luminarias. Igualmente, se rehabilitarán molinos, cuyos tejados están dañados, y se comprometen reformas en la propia Aldea Labrega.

Más labores de reposición de los caminos de esta ruta | Concello

Giráldez indica que estos días, con motivo de estas actuaciones, "visitei varias veces os muíños, nos que ainda quedan algunhas pegadas do pasado recente, aquel pasado nos que algúns e algunhas usaban estes bens do noso patrimonio, do patrimonio de todos e de todas, como o seu 'furancho' particular para cuchipandas e festas de todo tipo. Agardo e desexo que non se volva repetir".