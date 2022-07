El meisino Pablo Sartal gana el concurso para ilustrar el cartel de la Festa del Albariño

La ilustración diseñada por el vecino de Paradela de Meis Pablo Sartal es la elegida este año para lucir en el cartel de la Festa do Albariño. El jurado se reunía el jueves para valorar las 13 propuestas que se presentaron este año a un concurso cuyo ganador se lleva 600 euros en metálico. El meisino ya había resultado ganador del concurso en el año 2019 y también presentó otra propuesta en 2021. Para el año formará parte del jurado, tal y como confirmó el concejal Tino Cordal.

El autor del cartel explicó que la ilustración busca mostrar lo que es “para min a Festa do Albariño. Vivo moi cerca e veño sempre a disfrutala”. En la ilustración se aprecia la figura de una botella de albariño, una copa y también elementos que conforman el paisaje. “Quería darlle máis presencia á ilustración, porque o di todo, que ao texto”, explica el artista.

Tino Cordal señaló el nombre de los miembros que conformaron el jurado en el que tanto él como el técnico de Cultura, José Vaamonde tuvieron una presencia simbólica. Los encargados de elegir el cartel ganador fueron Rosa Martínez, como representante del Consello Regulador de la DO Rías Baixas; el pintor cambadés Manolo Busto, el director creativo, Enrique López Piñón y la artista que ganó el concurso el año pasado, Julia González.