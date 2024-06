El meisino Pablo Sartal gana por tercera vez el concurso de carteles de la Festa do Albariño

La ilustración diseñada por el meisino Pablo Sartal es la elegida este año para lucir en el cartel de la Festa do Albariño, cogiendo así el relevo de la vilagarciana Jennifer Espiñeira Bartomé. Un concurso, cuya cuantía para el ganador asciende a 600 euros, al que este año participaron más de medio centenar de personas, después de que el Concello facilitase la presentación de los trabajos a través de la sede electrónica. El edil de Festa, Tino Cordal, valoró positivamente este incremento en la participación y aseguró que se trabajará en los próximos años en esta tendencia.



El meisino —que ya había resultado ganador del concurso en 2019 y 2021, así como también presentó otra propuesta en 2021— formará parte del jurado el año que viene, tal y como confirmó el concejal Tino Cordal. En su ilustración, Sartal optó por “apostar polo sinxelo”, con una proposta “alegre e familiar” en el que el “texto acompaña pero non molesta”. Asimismo, se da protagonismo a elementos propios de la fiesta, como es el caso de la gente y del vino. De igual modo, el autor señala las diferencias de estilo con respecto a otras ediciones en las que se presentó, que tenían un enfoque más realista: “Neste caso a ilustración é máis sinxela, máis cómic”, destacó.



Una propuesta ganadora que se presentó el última día: “Xa que non me chamaron para estar no xurado, o último día dixen “vou probar sorte”, reconocía entre risas Sartal. El jurado destacó de su ilustración la sensación de alegría y familia que despierta la imagen y que se corresponden con las características de la Festa do Albariño, además de que el cartel se adptaba a la “perfección” a las bases del concurso.

Cordal explicó también que, una vez anunciado el cartel ganador, dentro de un par de semanas se desvelará la programación completa de los festejos.