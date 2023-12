El Mercado de Nadal de Cambados abre sus puertas y centra su jornada de hoy en la solidaridad

El Concello y Cambados Zona Centro inauguraron ayer el Mercado de Nadal que se desarrollará hasta el domingo en Torrado con diferentes puestos de venta y actividades de ocio y entretenimiento relacionados con estas fiestas.



El acto inaugural contó con la presencia de las autoridades y los primeros asistentes, que fueron creciendo en número conforme avanzaba el día. En esta primera jornada no faltaron los talleres infantiles para los más pequeños y entre los productos hay muchas posibilidades para adornar, regalar, etc. El colofón lo puso un concierto de The Velvet Crab.

Uno de los puestos del Mercado de Nadal de Cambados | MÓNICA FERREIRÓS



El Mercado cambadés volverá a abrir hoy sus puertas, en horario de 11 a 20:30 horas, y además será una jornada especial, pues participan alumnos del Centro de Educación Especial de Pontevedra, para conseguir apoyos a su actividad. Y en cuanto a los entretenimientos para los más pequeños, además de los diarios de adornos y pintacaras, tendrá lugar un taller de campanas de Nadal con Isabel Carro. Este es gratuito, pero las plazas están limitadas a 25 personas. También habrá otro ofrecido por la firma Coordenadas y sobre manualidades. La inscripción tiene un coste de cinco euros. En esta ocasión, el broche musical lo pondrá el cantautor cambadés Cacabelos, a las 19 horas.

Participantes en uno de los talleres complementarios celebrados ayer | MÓNICA FERREIRÓS



En cuanto al programa de despedida, el del domingo, habrá más talleres para los más pequeños y una cata de vino espumoso a cargo de los expertos del establecimiento Ribeira de Fefiñáns. En la sesión vermú tocará Dani Barreiro y a las 17:30 horas habrá “troula e animación” con el espectáculo de magia cómica del original O Rei Midas.