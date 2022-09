[VÍDEO] Miles de personas se concentran en O Grove por la falta de médicos y pediatras

Miles de personas se concentraron este jueves en O Grove para protestar por la falta de médicos y pediatras en la localidad meca. Convocados por la plataforma "Concilia ou Rebenta", los manifestantes salieron a las 15.30 horas desde el Parque de Confín y se desplazaron hasta el paseo marítimo, en la confluencia entre la Rúa Castelao y el puente de A Toxa.

















Los manifestantes abarrotaron las calles de la localidad meca, exhibiendo pancartas reivindicativas y profiriendo cánticos como "Queremos médicos" para denunciar que en el centro de salud "non dan citas médicas desde hai tempo, non hai consultas de Atención Primaria, non hai ningún pediatra, cando hai 1.500 cartillas de pediatría" y que "no servicio de PAC a maioría dos días non hai médico de urxencias".