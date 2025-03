Un Momo “bastante claro” de entre el entorno de Trump, Abascal y Franco mira al cielo y espera a 2.000 personas

El Concello de Vilanova presentó hoy esta edición de la Festa do Momo, cuyo día grande se prevé el domingo, 9 de marzo, a partir de las cinco de la tarde. Eso si la previsión meteorológica lo permite, porque de momento dan lluvia, aunque la organización esperará hasta final de semana para decidir si arriesga o pospone la cita.



En cualquier caso, la fiesta volverá a contar con la animación de los humoristas Xacobe Pérez y Pepo Suevos, a los que este año se une también el televisivo Lorenzo de Arcade. Serán tres horas de animación desde el balcón de la Casa Consistorial, ante el paso de un desfile en el que se esperan a unas 2.000 personas, en unas cuarenta comparsas, confirmadas ya de toda Galicia para la fiesta que despedirá el Entroido comarcal.



Las pistas

La identidad del muñeco satírico vuelve a ser uno de los secretos mejor guardados, pero, también como siempre, hay pistas. Tanto Pérez como el teniente de alcalde y diputado provincial, Javier Tourís, deslizaron hoy algunas. “Este ano está bastante claro, coa actualidade que estamos a vivir”, sentenció Tourís. Xacobe Pérez fue algo más allá: “As pistas están no vídeo” promocional, divulgado en los últimos días. Por allí se dejan ver una serie de personajes como Donald Trump, que ya había sido un Momo en años anteriores; Santiago Abascal, Mariano Rajoy y otro habitual de estas ediciones, el dictador Francisco Franco. Eso sí, ninguno de ellos será el Momo, porque el personaje en sí de este año “non está no vídeo”. Quizás se pueda seguir afinando pensando en quiénes están y quiénes no en esa hilarante historia del ya célebre “Golfo de Vilanova”, con desembarco incluido en Rego do Alcalde.



El plan de seguridad de la fiesta volverá a plantear refuerzos de personal policial y contempla la habilitación de las zonas de estacionamiento ya típicas de otros años, tanto en entrada por As Sinas como por O Terrón.



En cuanto al presupuesto, la fiesta se cierra con una inversión de alrededor de 40.000 euros, con financiación tanto de la Xunta, como de la Diputación y del Concello.



El Ayuntamiento apoya a las comparsas con aportaciones para financiar sus gastos, en función del número de integrantes, que pueden rondar los 500 o 700 euros, cantidades que las locales deben dejar en el comercio local vilanovés.

Habrá también feria de oportunidades y jornada para niños Durante el fin de semana habrá dos citas complementarias a la Festa do Momo. La primera será el viernes 7, con una fiesta infantil. Será en el pabellón-multiusos del centro urbano, a partir de las cinco de la tarde. Allí, los más pequeños podrán disfrutar de atracciones hinchables, así como talleres de maquillaje y otras sorpresas.

La siguiente cita será ya el propio domingo del Momo, con una cita del comercio local vilanovés. Los empresarios organizan un mercado “Stock Fuera”, para dar salida a los últimos artículos de la temporada de invierno y liquidación de rebajas, antes de abrir la temporada nueva. Eso permitirá a los asistentes acceder a importantes descuentos. Los puestos de esta feria comercial se instalarán en el patio del colegio Julio Camba, al lado del Ayuntamiento, en el epicentro de la celebración festiva. La feria “Stock Fuera” abrirá a las 10 de la mañana y estará en marcha, en horario ininterrumpido, hasta el final de fiesta, ya a última hora de la tarde.