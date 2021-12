El Monte Central llevará el nombre del alcalde que recuperó parte de A Toxa para los vecinos

O Grove bautizará el Monte Central con el nombre de Xaquín Álvarez Corbacho, el primer alcalde en democracia de la localidad. La petición parte de la Asociación Cultural Barlovento en reconocimiento a la destacada trayectoria del catedrático en Economía fallecido el pasado junio a los 79 años de edad. Sobre todo en lo referido a la recuperación de espacios públicos de la emblemática isla para el patrimonio municipal y que estaban en “mans dos poderes bancarios” de la época, como recordó el alcalde, Jose Cacabelos.









Un cartel y un homenaje





La iniciativa se defendió en el pleno de noviembre bajo una moción conjunta presentada por el grupo de gobierno (PSOE) y Esquerda Unida y después de que la entidad cultural mantuviera reuniones con los partidos para impulsar su petición como manda la normativa. Todos votaron a favor excepto el BNG, que se abstuvo por la formas y no por el fondo, al considerar que se debería haber presentado como una iniciativa consensuada y no de parte. El caso es que salió adelante y conlleva no solo cambiarle el nombre al Monte Central sino también instalar un cartel que así lo certifique en la entrada y organizar un acto público de homenaje al exregidor.



Xaquín Álvarez Corbacho nació en O Grove en 1942 y tuvo una destacada trayectoria vital en diferentes ámbitos incluido el deportivo, con sus partidos de juventud en el Anduriña y luego ya como profesional en el Celta, el Santander y el Compostela. Todo ello sin olvidar su reconocida e importante aportación académica como doctor en Ciencias Económicas y experto en municipalismo, faceta que desarrolló en numerosos y referentes investigaciones, artículos, ensayos... Y tal y como reconoce la propia comunidad intelectual y universitaria –llegó a ser vicerrector de Asuntos Económicos de la USC–.









La primera piedra





Pero en su villa natal, en la que también vivió sus últimos días, su recuerdo es más intenso por ser el alcalde de la primera Corporación de la democracia. Ejerció medio mandato, de 1979 a 1981, cuando dimitió para concurrir como candidato de su formación, el Partido Comunista de Galicia, a las elecciones de la Xunta. Pero con él “empezouse a enfocar dun xeito actual todos os temas pendentes e propios dunha Corporación democrática da actualidade: infraestruturas, normas urbanísticas, alumeado público, limpeza e saneamento, participación cidadá ou a recuperación de bens públicos”, leyó Cacabelos en su intervención de noviembre.



Precisamente esto último es uno de los “fitos” más destacados de su legado como regidor pues, como recordó el socialista, una parte importante de A Illa da Toxa se recuperó para el patrimonio municipal mediante el impulso de un plan parcial, así como otras parcelas del Monte Central, “en mans dos poderes bancarios” del momento.



Así las cosas, hoy son espacios públicos en estado natural para el disfrute de vecinos y visitantes y a salvo de la tentación de la especulación urbanística en un paraje tan goloso y turístico como es la emblemática isla meca. Además, con su bautismo adquiere un nombre propio ante el actual, que no deja de ser una denominación común.