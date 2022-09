El Muíño da Seca: más joven y de otros dueños, pero sin perder un ápice de relevancia

Cambados concluyó ayer el programa entorno a uno de sus BIC más desconocidos, pero no por ello menos importante, el Muíño da Seca, a propósito de que este año cumpliría su 400 aniversario. Para ello, las concejalías de Turismo y de Patrimonio eligieron un seminario sobre su historia en el que participaron expertos como Maribel, Iglesias, José Leal Bóveda y Sindo Mosteiro y en el que volvió la tesis de que quizás no tenga esos años, y con más fuerza. Pero tanto los ponentes como las autoridades coinciden en que, sea así o no, esto no resta importancia al bien protegido, pues los de mareas siempre fueron poco frecuentes y a día de hoy quedarán en pie en Galicia sobre una docena, como mucho, de la veintena que pudo haber.





Los Deán Moure

Mosteiro realizó una entretenida presentación con los últimos datos que ha recopilado a raíz de la aparición de un mapa de 1749 que ya presentó Manuel González Piñeiro en Cambados en 2021 y el cual ponía en duda esos 400 años. Pues bien, el historiador cambadés aportó otros datos de que realmente es así y por los cuales, el de A Seca tendría poco más de 200. Están basados en documentación como el Catastro de Ensenada (1752-53), que no lo incluiría al hablar de este tipo de infraestructuras, o un predio de 1700 por la construcción de uno en Pontearnelas por el cura de Leiro en el cual se habla de que en el entorno no hay moliendas de consideración más que en Barbanza. Es más, Mosteiro indica que los propietarios no serían los Valladares, señores de Fefiñáns, si no los Deán Moure y destaca un texto de Xaquín Sánchez Peña de sus “Estampas cambadesas”, basadas en numerosa documentación, donde dice que el dueño era Claudio Deán Moure.





Esta familia fue dueña del pazo de Corvillón y del de Freixeiro, en Cornazo, y ese descendiente en concreto, tenía casas en Fefiñáns y Corvillón y se casó en 1752 con Vicenta Varela Sarmiento de Valadares y así sigue la lista de siguientes propietarios, pasando por Luis Patiño López Ballesteros, de Noia y dueño de la fábrica de papel de Soutorredondo Manuel Bournacell (lo compró en 1897) y hasta la venta a los Prego Trigo. Dejó de funcionar en los 70 y fue recuperado y restaurado por el Concello, siendo uno de sus principales bienes patrimoniales. De hecho, el concejal Xurxo Charlín señalaba ayer que “o importante non é se fai 400 anos ou non, o importante é que se investigue e se faga un bo mantemento e se coide tanto o muíño coas pintadas coa restauracion de Aguiño como o paseo coa reparación a cargo do Obradoiro de Emprego”.





Una idea compartida por los ponentes y la edila de Turismo, Mila Martínez, que orquestró esta programación con la idea de darle el lugar que merece frente a otros BIC más populares, como Santa Mariña, en clave también de concienciación, para evitar más actos vandálicos como el grafiti que costará 9.000 euros eliminar o la constante rotura de las luminarias del paseo.





El programa incluye una webserie de 13 capítulos que se estrenó ayer y que ha elaborado el Faiado da Memoria recopilando testimonios de las gentes del mar. Se llama “Cóntallo a Cambados” y se puede ver en Youtube y en las redes sociales del Ayuntamiento.