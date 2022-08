Nace una plataforma en O Salnés para pedir regulación ante la “tolería” de los sulfatos

O Salnés ha alumbrado una plataforma para reclamar una regulación estricta sobre fitosanitarios en los viñedos. Está formada por gente preocupada, del sector y ajena, que denuncia un “uso incorrecto” y en cantidades cada vez más excesivas –lo califican de “tolería”– de unos productos que, recuerdan, son “tóxicos e canceríxenos” y que se emplean cerca de casas y cada vez más en el monte, donde nacen muchas traídas de agua.





La entidad incluso ha habilitado una recogida de firmas en Change.org y asegura: “Non estamos en contra dos viticultores, os respectamos”, pero ven necesario “cambiar o método de cultivo do albariño” en toda la DO Rías Baixas con una clara apuesta por sustancias ecológicas.





Plataforma pola regulación de sulfatos, que así se llama, pide: una ordenanza que prohiba su uso a menos de 20 metros de cualquier edificación, excepto si se trata de una propiedad de quien lo aplica, porque “non pode ser que che boten sulfato na fiestra ou que non poidas dar un paseo sen inhalalo e que non pase nada”.





Defienden que “non se está actuando correctamente” y que, por ejemplo, se emplean los ventiladores de los atomizadores “a moita presión, expulsando os activos químicos a unha altura desmesurada e sen control”. Es por ello que también piden que no se permita su uso en una franja de 100 metros de distancia respecto a inmuebles y policías de ríos y que para esos casos se recurra a la pistola.





“O sobrante acaba nos pulmóns da xente e no medio ambiente, na terra, nos ríos e no mar”, añaden, y por eso también piden análisis públicos de acuíferos, fuentes, ríos, etc. Y también que se actúe ante la plantación masiva de albariño: “Estase a plantar sen control ata nos montes. Que vai pasar coas traídas? É precisa unha ordenación do territorio e promover polígonos de viñedos e non plantar en calquera sitio. Non queremos un concello cun único monocultivo”.