El nacimiento de un documentalista en Cambados y el futuro del marisqueo en 27 minutos de vídeo

Quienes conocen a Fabio Fraga Vilas saben de su pasión por las artes visuales, pero estos días está sorprendiendo a propios y extraños con un documental sobre el futuro del sector marisquero. Para su elaboración ha contado con dos profesionales de excepción y representantes de dos generaciones: Victoria Oubiña, “La laranja”, y María Fontán, conocida por su labor divulgativa en las redes con Mariscadora 2.0.



Es un trabajo que roza la media hora y de gran calidad. Sin conocer a su autor, cualquiera diría que media la mano experta y llama aún más la atención que este joven de 18 años esté cursando primero de Derecho. “Como segunda opción de carreira tiña Comunicación Audiovisual, pero o dereito tamén me gusta e, de feito, estou contento. Non me vexo traballando nese sector, pero si manténdoo como un hobby co que encher o meu tempo libre e para facer traballos que poñan o foco en cuestións que nos preocupan e das que falamos moito pero que non vexo tratar con este enfoque”.

“Facer reflexionar”

En el caso concreto de “Mariscadoras: unha xeración sen relevo?” –visible en Youtube– aborda la pregunta de si el sector tiene futuro ante la difícil situación que atraviesa debido al cambio climático, las prácticas negativas del ser humano... “Houbo xente que entendeu mal. Claro que hai relevo porque mesmo hai listas de espera, pero o meu obxectivo é facer reflexionar se hai futuro para esta profesión do mar”, detalla.



Salta a la vista que no es su primera producción, pero sí “a máis seria”, la que cumple una idea que llevaba tiempo rondándole y que empezó tras leer un artículo donde la propia Oubiña hablaba de la profesión de mariscadora, en la que empezó con nueve años, y “contaba que nos últimos anos, a cousa estaba a poñerse seria”. Pero es que además se dio cuenta de que sabía muy poco del trabajo de esas mujeres que estaba harto de ver en la playa, al lado de su casa. “Para moita xente parece algo que é parte da paisaxe natural, pero non ten idea. Eu era un ignorante absoluto e aprendín moitísimo”, explica contento.

Futuros proyectos

También está satisfecho con el resultado del documental tras el cual hay casi dos meses de dedicación y además, “se á xente gústalle velo e aprende cousas... E creo que poden sacarse bastantes cousas del”. De primeras, ya ha recibido muchas felicitaciones y se siente animado para los siguientes proyectos que tenía en mente. Ya tiene escritos un par de guiones para poder grabar en verano. Uno será un retrato de la Galicia rural inspirado en la situación de la aldea de Rois donde viven sus abuelos. “Están quedando totalmente despoboadas e o problema é que cando morra a xente como os meus avós, non lles quedará moito futuro por diante”.



Cambados ha alumbrado un documentalista de temas sociales que dará mucho que hablar.