La Navaja demuestra que las fiestas gastronómicas de A Illa siguen en plena forma

Había temor a que las fiestas gastronómicas en O Cantiño, las que sirven para conseguir financiación para los clubs y escuelas deportivas de A Illa, no funcionasen después de dos años paradas y con una crisis de precios y caída del poder adquisitivo de por medio. Pero no ha sido así. El Dorna de Baloncesto, organizador de la XV Festa da Navalla, la cita que este pasado fin de semana fue la primera en retomarse tras el bienio de suspensiones, constató un buen nivel de afluencia y ventas.



Luis Chaves, portavoz del club, indicó que en la organización “estamos bastante contentos”. Cuando hablamos con él faltaba todavía la cena del domingo, pero las previsiones eran ya la de poder dar salida a la totalidad de los 800 kilos de navajas reservados para el fin de semana.



El momento de más apuro, el viernes, con “momentos de moito traballo”. “Dúas ou tres horas” a mediodía, “de moito estrés”. El sábado, la afluencia fue más repartida. El domingo a la hora de comer hubo otro pico de comensales.



En cuanto a los platos favoritos, el viernes el gusto fue “por un pouco de todo”, pero a lo largo del fin de semana los comensales se fueron decantando cada vez más por la paella y por las navajas, a pesar de ser el plato más caro del menú, trece euros. Así y todo, “era navalla moi boa, de aquí” y fue conquistando a quienes comenzaron a degustarla. “Vendeuse de todo, pero a navalla retamou sendo o prato estrela”.



Al final, el Dorna no solo consiguió recuperar parte de los ingresos estivales que estuvieron congelados durante dos años, sino que terminó recibiendo las “felicitacións” de algunos de los asistentes por la calidad de todos los platos y las recetas cocinadas.



El próximo fin de semana volverán las mariscadas a O Cantiño, de mano de la “Festa do Mexillón”, a cargo del Club de Gimnasia Rítmica de A Illa de Arousa.