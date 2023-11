La nave de rodaballo de Cambados seguirá en abandono: Portos desestima la única oferta presentada

Portos de Galicia ha declarado desierto el procedimiento abierto para elegir un proyecto que explote la nave de rodaballo abandonada de Tragove, después de que la única oferta presentada no cumpliera varios aspectos del pliego de condiciones. Según la resolución de la mesa de contratación, entre otras cuestiones, la propuesta de la empresa Aquacría Arousa, con base en Castrelo, no alcanzó la puntuación mínima y “non cumpre a normativa urbanística do porto”.



La decisión está basada en el informe técnico de puntuación global realizado por el área de explotación y planificación portuaria tras la revisión del proyecto presentado por la empresa que tiene la planta de Bico da Ran y perteneciente a la compañía líder en la cría y comercialización de lenguado, Sea Eight. Así las cosas, al no cumplir con el pliego, su propuesta queda desestimada y el proceso se declara desierto por “falta de ofertas regulares presentadas”.

Ahora está por ver si el ente dependiente de la Consellería do Mar abre un nuevo procedimiento o toma otras medidas respecto a las instalaciones abandonadas en el puerto de Tragove desde hace años, aunque no fue hasta 2022 cuando se resolvió el expediente de caducidad de la concesión administrativa por ocupación del terreno portuario. De hecho, el proyecto elegido debía volver a solicitar este tipo de autorización.



Cabe recordar que Portos de Galicia abrió hace un par de meses el procedimiento para encontrarle un nuevo destino a las instalaciones después de fracasara el proyecto millonario de cría y engorde de rodaballo nacido en 2008. Por su configuración, lo más probable era que llamara la atención de una firma especializada en su actividad original y, de hecho, era una cuestión que se primaba en el pliego de condiciones para la selección de ofertas. Un precepto cumplido por Aquacría Arousa, sin embargo, su propuesta “non cumpre, entre outros aspectos, a puntuación mínima do 50%- 50 puntos” ni “a normativa urbanística do porto”, señala la resolución.



El permiso para explotarlas podía alcanzar los 50 años. La duración se calcularía teniendo en cuenta la inversión, pues el propio pliego reconocía que “non se atopan en bo estado” y precisan de una cantidad económica “considerable”.

Características

El recinto está formado por una zona de piscinas, la cual tiene siete tanques de 180 metros de longitud y que actualmente carece del cubrimiento y las máquinas necesarias para su funcionamiento.

En cuanto al edificio anexo, es de 1.300 metros cuadrados y tiene una zona de oficinas, una sala de pescado, cámara de frío y de hielo, así como una de clasificación de rodaballo, un almacén y un laboratorio.

La parcela tiene una superficie total de 19.000 metros cuadrados y está justo al inicio del puerto Tragove por la carretera del Saco de Fefiñáns.