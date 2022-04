La negociación del Orzamento de 2022 de Cambados arranca a medio gas y el bipartito cambia el formato por el BNG

La primera reunión de negociación del Orzamento de 2022 se saldó con un cara a cara únicamente entre el bipartito y el PP. El BNG acudió para solicitar que las reuniones sean individuales y se levantó de la mesa, y así será: PSOE y Somos cambiarán el formato. Sin embargo, sobre sus propuestas, el alcalde, Samuel Lago, advirtió ayer que algunas son irrealizables. El resto las irán presentando en estos días, aunque Pode, que se ausentó por motivos personales, ve “mala fe negociadora” porque el Plan Concellos, donde está gran parte de la fuerza inversora que podría dar cumplimiento a las aspiraciones de los opositores, ya está solicitado, así que le parece un “circo como o do ano pasado”.





El Bloque ha conseguido que finalmente se celebren reuniones por separado con cada partido, algo que el gobierno quería evitar para no demorar la aprobación del documento que, cabe recordar, precisa de apoyos al estar en minoría. Su portavoz, Liso González, argumentó que el formato conjunto “non é o axeitado para negociar un orzamento, para debatir propostas doutros partidos está o pleno. Falamos de forzas de diferente carácter e moi opostas e non é lóxico”. Así lo dijo en la primera reunión de ayer y se levantó, dejando al regidor y al concejal de Economía e Facenda, Xurxo Charlín, con el líder de los populares, Luis Aragunde.





El conservador acudió para escuchar algunas explicaciones detalladas sobre el Presupuesto y ahora se reunirá con sus concejales para trazar su propuesta para votar a favor, como ya hicieron los nacionalistas. De hecho, Lago avanzó ayer que en cuanto a obras “todas son asumibles” y que, de hecho, algunas ya están contempladas.





Detalló que la reforma integral del parque de Vilariño ya tiene presupuesto; que la del centro social de Corvillón, al que añadirán una cocina y un aula de informática, se hará solicitando una subvención del GDR O Salnés-Ulla-Umia y al “abandono” de la senda litoral de Castrelo, replicó que se adecentará con un nuevo obradoiro de emprego ya solicitado.







Respecto a la petición de contrataciones para cubrir las vacantes de la Relación de Postos de Traballo (RPT), el socialista expuso que el Bloque parece “descoñecer” que se han contratado operarios y hay en marcha un proceso para emplear más limpiadoras, pero en cuanto al resto (técnicos de cultura, bibliotecario, etc.) “superaríamos a tasa de reposición”.





En la lista de noes también incluyó poner la subvención concedida a la asociación del cementerio de Vilariño como transferencia corriente en lugar de transferencia de capital, como está en el Presupuesto, porque, según los nacionalistas, así otras comunidades de propietarios de camposantos podrían solicitar ayuda mediante un sistema de concurrencia competitiva. Según el alcalde, el cambio no es posible “por cuestións legais”.





El bipartito también se mostró abierto a estudiar, en parte, la posibilidad de quitar de la partida de festejos para aumentar las ayudas a entidades culturales, comisiones de fiestas y mantenimiento y reparación de instalaciones deportivas del propio Ayuntamiento, como pedían. “Non nos parece moi adecuado sacar do Albariño, o Nadal, a Vieira, etc. Pero ao mellor, en parte, poderíase estudar, pero non na cifra que piden de 70.000 euros”, explicó. Asimismo le recordó al grupo de González que cooperan con los comedores escolares sufragando un monitor en cada uno.





El alcalde ya fijó ayer las reuniones con cada partido, aunque tanto PP como Pode consideraban positivo e incluso constructivo hacer una negociación conjunta. Con todo, para José Ramón Abal Varela, estos encuentros pierden el sentido en el momento en que “non hai marxe de maniobra. Case o 90 % do orzamento son gastos fixos que non se poden mover e o Concello non ten cartos para investir, precisa doutras administracións, pero o Plan Concellos, que ascende a 700.000 euros, ya foi solicitado. Poderían ter falado antes con nós, pero supoño que ven as obras como un arma electoral e o querían para eles. Así que non hai boa fe negociadora, é un circo como o do ano pasado”. Cabe recordar que en 2021, hubo que recurrir a una cuestión de confianza.