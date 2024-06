No te imaginas de qué país vienen la mayoría de turistas en Ribadumia

El Concello de Ribadumia hizo públicos los primeros datos de la temporada tras la apertura de la oficina de información turística, ubicada a pocos metros de la rotonda de Os Castaños, principal vía de entrada a la localidad.



De momento, esta oficina lleva registradas un total de 278 visitas. Dentro de estas, la mayoría por ahora se corresponde con el perfil de peregrino procedente de Estados Unidos. El ranking de países de procedencia de los visitantes de esta temporada recién inaugurada se completa, por este orden, con Portugal, Alemania, Italia, Austria, Canadá y China.



Si se tienen en cuenta únicamente visitantes de origen estatal, la lista la encabezan los turistas gallegos, seguidos de los procedentes de Castilla La Mancha y Castilla y León.

Lo que más interesa

Desde el gobierno local explican que “sobre os intereses do conxunto de persoas que visitaron Ribadumia destacan as rutas xacobeas, os recursos naturais e enogastronómicos do concello e da comarca, rutas de sendeirismo e paseos fluviais, así como información sobre eventos e actividades que na nosa localización se desenvolven”.



La oficina funciona en horario de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30, de martes a viernes. Los sábados, domingos y festivos abre de 9 a 13:30 horas.