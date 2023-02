La nueva intervención arqueológica en San Sadurniño ayudará a datar la secuencia de ocupación del islote

El Concello de Cambados espera arrojar más luz sobre la secuencia de ocupación del islote de San Sadurniño gracias a la intervención arqueológica no invasiva que se realizará mediante el convenio de la Diputación de Pontevedra con el CSIC. Más concretamente, se realizará el mapeo de las estructuras enterradas y descubiertas durante la cata que la administración local realizó en 2021 y se hará con técnicas como la teledección con drones o prospecciones geofísicas del suelo. Además, esta semana ha recibido permiso de Patrimonio para limpiar el horrendo grafiti realizado en el Muíño da Seca hace más de un año.

Posible horno castrexo

La intervención urge, pues cada año que pasa el mar come más terreno a este yacimiento inexplorado durante años y del que poco se sabía hasta hace un par. De hecho, el concejal de Patrimonio, Xurxo Charlín, considera un “éxito” que la institución provincial haya aprobado su propuesta para entrar en ese programa, y para el que habían preparado una extensísima memoria, y asegura que “é froito de anos de continuo traballo”. Así se refirió a la primera intervención arqueológica profesional y con método científico, que realizó este gobierno en 2021, y a la protección de los restos con gaviones, ejecutada el año anterior.



El edil detalló que con esta nueva intervención se podría despejar la duda existente de si hubo una ocupación previa al siglo XV, momento del que existe constancia documental del complejo y la torre, de la que hoy quedan restos visibles. De hecho, en la cata municipal se encontraron restos de estructuras de varios momentos históricos y un posible horno castrexo, que podría adelantar la presencia humana en el islote. Es por ello que “os obxectivos son o mapeado de parte das estruturas soterradas e a datación da secuencia de ocupación”. Para ello se usarán métodos que no tienen gran impacto con técnicas como la teledetección con drones o las prospecciones geofísicas del subsuelo.



El concejal considera que “é preciso que dende as institucións se traballe non só na conservación se non tamén na investigación e na posta en valor” porque el patrimonio “supón un atractivo turístico e polo tanto unha fonte de ingresos moi importante para a nosa economía local”. De hecho, está satisfecho porque esta semana han recibido otras buenas noticias como la autorización de Patrimonio de la Xunta al proyecto de reforma y recuperación de la escalinata de Fefiñáns y para limpiar el molino, que es BIC. Todo ello “financiado íntegramente por outras administracións”, destacó.