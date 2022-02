Una nueva tragedia en el mar golpea otra vez a Cambados y consterna a Arousa

Arousa siente cada tragedia en el mar como propia, toque donde toque, y es por ello que ayer todos los concellos se sumaron al minuto de silencio generalizado en Galicia en memoria de los fallecidos en el hundimiento del Villa de Pitanxo y en apoyo a las familias de los marineros desaparecidos en las frías aguas del banco de Terranova, cerca de Canadá. Pero es que además ha tocado nuevamente en una parte de su corazón marinero: Cambados. Uno de los tripulantes en paradero desconocido es su vecino Miguel Ángel Lumbres Cumpa, de 52 años.





“Miguel Ángel está presente”

Medio centenar de personas respondieron a la llamada del Concello, que reunió a toda la Corporación municipal. En la memoria de muchos aún sigue viva la tragedia del Sin Querer Dos pero ayer sus miradas estaban dirigidas a la familia de este marinero de origen peruano que lleva 14 años residiendo en la villa, a donde llegó buscando en el cerco cambadés una nueva oportunidad en su profesión. Junto a las autoridades estaban, visiblemente afectados, su hijo menor –tiene dos– y un primo de Lumbres Cumpa. Su mujer, Maribel Huaracha, se sintió incapaz de acudir a este minuto de silencio que se cerró con aplausos y una salva al grito de “Miguel Ángel está presente”. Entre los asistentes había muchos conocidos del marinero, compatriotas y otros vecinos con los que han hecho migas en estos años. Aunque no era socio de la Cofradía San Antonio, no faltó el patrón mayor, Ruperto Costa. Y es que no deja de ser otro compañero del duro oficio de “ir al mar”.





El alcalde, Samuel Lago, agradeció la asistencia y en declaraciones a los medios pidió “seguir mantendo viva a esperanza –de encontrar a Miguel– aínda que sabemos que é difícil”. También indicó que el Concello estará ahí para sus familiares, para “darlles todo o apoio moral e anímico que precisen”.





Vías de ayuda

El regidor explicó también que tratan de estar al tanto de las informaciones más recientes sobre la búsqueda de los desaparecidos para trasladárselas y que están evaluando posibles vía de apoyo económico. Detalló que aún se estudia si se hará a través de la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), que fue la impulsora del minuto de silencio generalizado de ayer y que fuera de Galicia hasta se notó en el Congreso de los Diputados. No obstante, Lago dijo que, en todo caso, también se estudiaría el caso a través de Servizos Sociais. Según fuentes vecinales, el salario de Miguel Lumbres era el sustento más estable de la familia.





El Concello también estaba preparado ayer para ofrecer ayuda psicológica a su esposa y a sus hijos a través de la especialista con que cuenta el Centro de Información á Muller (CIM).





El alcalde también mantuvo después una reunión privada con el hijo menor y un primo del marinero sobre todo para ver las posibilidades de ayudar a la familia de Perú a viajar a España.





La consternación fue más potente en Cambados, pero recorrió toda los concellos de la comarca y todas sus cofradías con minutos de silencio y banderas a media asta en señal de luto por los fallecidos.









Vilagarcía de Arousa

El alcalde, Alberto Varela: “O meu pensamento e cariño cos familiares”. También acudió el presidente del Puerto, José Manuel Cores.









Ribeira O Barbanza también se sumó al minuto de silencio. Ribeira, Rianxo, Boiro y A Pobra también conocen lo duro que puede ser el mar.









Ribadumia Los concellos del interior de O Salnés no fueron menos: Meis, Meaño y Ribadumia también mostraron sus respetos a las víctimas.











Valga En la comarca del Ulla-Umia los ayuntamientos también respondieron a la petición de la Fegamp de realizar un minuto de silencio.