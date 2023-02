Un nuevo caso difícil llega al Refugio de Cambados

No es el primero y por desgracia no será el último, pero hacía tiempo que el Refugio de Animales de Cambados no recibía un caso tan lamentable. La perra que entró hace unos días en sus instalaciones parecía de todo menos un animal: era una auténtica mata de pelo enmarañado y rastas, de la que de vez en cuando asomaba una lengua. La protectora desconoce dónde vivió la perra, a la que han bautizado con el nombre de Etiopía, pero tiene claro que su estado es producto de “años y años de dejadez”. Una vecina la encontró en el entorno de A Pastora.



El Refugio se ha hecho cargo de su atención y lo primero que hicieron sus voluntarios fue quitarle todo ese pelaje -pesaba más de un kilo- para comprobar su estado de salud. Ahí descubrieron que tiene entre seis y siete años de edad y problemas como una hernia inguinal y un quiste en el cuello y pasados unos días, tras su observación, se dieron cuenta de que también presentaba sangrados por la vulva. Desde la protectora cambadesa explican que se trata de una piometria, es decir, una infección del útero y a esta horas de la tarde estaba siendo operada de la hernia con buena respuesta a la anestesia. De hecho, estaban valorando aprovechar para eliminar el quiste y realizarle una limpieza de dientes, para no tener que someterla a una nueva intervención más adelante.



A pesar de todo lo que ha tenido que sufrir, el Refugio de Cambados asegura que es una “perra la mar de buena” y le desean "una pronta recuperación”. De momento, seguirá en recuperación gracias a la clínica veterinaria de la protectora de Cambados. Una vez que mejore su estado de salud y se sepa más en profundidad cómo es su comportamiento cotidiano con humanos e incluso con otros animales, la asociación le buscará un hogar; porque es posible que tuviera casa, pero hogar desde luego no.