El nuevo mapa turístico desmembra O Salnés y avala la autoexclusión de Vilanova de la Mancomunidade

El nuevo mapa de geodestinos turísticos de Galicia desmiembra la comarca, sacando a Vilanova de O Salnés y dándole entidad propia a la marca Mar de Santiago que creó recientemente con los concellos del Ulla como parte de la cruzada política vilanovesa de promocionar por su cuenta la Traslatio y desvincularse en todo lo posible de la Mancomunidade.





La propuesta de la Xunta, ratificada en el último Consello de Turismo, ha dejado desconcertada a la entidad comarcal y presentó alegaciones, pero han sido rechazadas. Ahora no descarta acudir a la justicia, pero espera una rectificación a tiempo porque, de otro modo, “obrigaríanos a reconsiderar os nosos productos”, es decir, el papel de este concello en su política de promoción incluyendo el plan de 2 millones de euros de los Next Generation. Y es que tampoco está dispuesta a renunciar a la ruta marítima: “Hai outros portos de referencia”, advirtió ayer su presidenta, Marta Giráldez.





Históricamente, la Traslatio es un producto promocionado desde la Mancomunidade que emula la entrada de los restos del Apóstol por la ría de Arousa y que, precisamente, ganó impulso con las presidencias del alcalde vilanovés, Gonzalo Durán, con la creación de rutas xacobeas a pie (Variante Espiritual y Padre Sarmiento) que le dieron empaque. Pero el desacuerdo del regidor del PP con que el PSOE obtuviera la presidencia le llevó a asociarse con concellos de otra zona (Cesures, Valga y Catoira) creando la marca Mar de Santiago.





Contrario a la normativa

Así las cosas, había una duplicidad que ahora se oficializa porque el último Consello de Turismo le ha dado carácter de geodestino independiente al de O Salnés. La Mancomunidade lo considera una decisión “arbitraria que desmembra a comarca, ademais de incoherente e ilegal, pois contradi a súa propia normativa”, explicó Giráldez. En concreto, el artículo 23 de la ley del turismo de Galicia: “Se entiende por geodestinos turísticos las áreas o espacios geográficos limítrofes que comparten una homogeneidad territorial”.





Así que ahora, sin Vilanova, se pierde además la conexión física con otros concellos como Vilagarcía, A Illa y Cambados y la comarca queda “con pegotes polo medio”. De hecho, en su opinión, lo lógico hubiera sido lo contrario, unir esos concellos del Ulla a O Salnés y “non desunir, porque cando se xoga a dividir, perdemos todos”.





La entidad denuncia además que se genera una situación de “incertidume” que traerá consecuencias “claramente prexudiciais” sobre todo para el sector privado. De hecho, la presidenta destacó que la propuesta de Turismo de Galicia se aprobó de manera muy ajustada, con nueve votos a favor y ocho en contra de los que “a maior parte” procedían del sector. Es más, la votación se hizo en primera convocatoria y está segura de que, de esperar a la segunda, “teríase tumbado” porque llegaron más agentes privados con representación en ese Consello, donde también tienen parte la Fegamp y otros organismos del ámbito público y privado.





La Mancomunidade plasmó todos sus argumentos en unas alegaciones que han sido rechazadas. La Xunta argumenta que la creación de Mar de Santiago “está xustificada entre outras razóns pola valorización” de la Traslatio, que “figura como Actuación de Cohesión do Plan Nacional Turístico Xacobeo e cuxo obxectivo é converter esta ruta nun Camiño de Santiago de referencia e equiparalo ás demais rutas xacobeas”. También dice que esto “non implica” que Vilanova “deixe de pertencer á Mancomunidade”, que le presta servicios varios; algo que “ninguén discute”, apuntó la también alcaldesa de Meis. Ayer compareció con Cambados, Vilagarcía y A Illa, que ostenta la vicepresidencia (todos del PSOE).





Sus servicios jurídicos estudiarán ahora si cabe otro recurso, pero no descartan acudir a la vía contenciosa porque, en caso contrario, “teriamos que reconsiderar os nosos productos e hai outros portos de referencia na comarca para facer a Traslatio. Non nos gustaría ter que tomar esa decisión”, afirmó Giráldez. También defendió que, a pesar de la postura belicosa de Vilanova en estos tres años de su presidencia, siempre se le tuvo en cuenta: “Temos un plan estratéxico para todos os concellos e ninguén pode dicir que non se traballou e se convocou a todos, estamos integrados e non houbo problemas”. De hecho, le “entristece” porque “as administacións deben estar para unir” y considera que, de este modo, la Xunta avala el “descontento dunha persoa por unha decisión democrática e avalada polos xulgados”, dijo en referencia a la obtención de la Presidencia.