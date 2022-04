El nuevo parque infantil de As Laxes da descargas de electricidad estática y esto hará el Concello para evitarlas

El nuevo parque infantil de As Laxes, en A Illa de Arousa, sufre problemas de electricidad estática. Los usuarios reportan descargas cuando tocan barandillas, tobogán, columpios, incluso el mismo suelo. Algunos padres también han sufrido la pequeña descarga cuando tocan a sus hijos. Se trata de un fenómeno completamente inofensivo, pero que causa las molestias de los usuarios y para el que el Concello ya ha buscado soluciones, una vez ha sido conocedor de lo sucedido. Todo podría atajarse en breve gracias a algo tan sencillo como aplicar agua.









Agua o sal







El gobierno local se ha puesto en contacto con la empresa que procedió a la reciente renovación del parque infantil. Al parecer, el origen del problema está en el suelo. El césped sintético, al ser nuevo, puede llegar a generar electricidad estática, también sobre lo que influye el hecho de tener elementos metálicos apoyados sobre él, como pueden ser las estructuras de los juegos.





A medio plazo, el uso normal del parque hará que la hierba artificial se vaya desgastando y, con ello, desaparecerá definitivamente el problema. Mientras eso no ocurre, hay un par de acciones posibles. Las soluciones propuestas son simples pero, en principio, efectivas. El concejal Luis Arosa explica que la empresa ha señalado que mojar el terreno hará desa­parecer el inconveniente. La previsión de lluvia estos días podría servir ya para comprobarlo pero, además, el Ayuntamiento ya ha programado riegos cada dos días. Si fuera necesario, será de forma diaria. Si con eso no basta, otra alternativa sería la aplicación de sal. En todo caso, el cálculo es que hacia el verano el problema se haya ido gracias al uso regular del recinto infantil y ya no sea necesario regar.