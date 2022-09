Un nuevo Pleno sin debate en Vilanova da luz verde a la cuenta de 2021, cuyo resultado Durán califica de “excelente”

Esta vez fueron 18 minutos. Quizás porque el orden del día tenía nueve puntos. Así, con dos minutos por asunto, despachó Vilanova un nuevo Pleno sin debate alguno. Una situación anómala que se arrastra ya desde hace prácticamente un año y que ayer privó el debate público sobre la situación económica del Ayuntamiento.



El gobierno local presentó la cuenta general de 2021 a aprobación. No hubo, como en ninguno de los otros ocho puntos, intervención alguna del alcalde o del grupo popular en el ejecutivo más allá de las necesarias para el desarrollo de la sesión. La oposición presente en el salón, PSOE y Gañemos, tampoco emitió ninguna valoración sobre el documento contable. El regidor, Gonzalo Durán, sí dio su opinión sobre la cuenta general. Pero lo hizo horas antes del Pleno, para los medios de comunicación.





Las cuentas según Durán





Fue de este modo como calificó la situación económica de Vilanova de “excelente”. “La oposición llegó a decir barbaridades como que se debían veinte millones”. El regidor insistió en que “al cierre de 2021” la deuda del Concello vilanovés era de “seis millones de euros” y “este año debería bajar un millón y pico, cerca de dos”. “Este Concello tiene un ahorro cada año de 1,5 millones”, afirmó, lo que lo lleva a concluir que “la solvencia es total y absoluta”. No solo “hay dinero en caja”, sino que el periodo de pago a proveedores ha bajado de forma notable. “Todo funciona correctamente”. A ello hay que sumar la adquisición de patrimonio por el Ayuntamiento en los últimos años, como terrenos en O Terrón, el pazo Vista Real y varios bajos. La deuda en este 2022 podría estar ya en unos “cinco millones”, frente a unos bienes patrimoniales del Concello por valor de unos “25 millones de euros, cinco veces más”, lo que “dice bastante de la gestión económica”, presumió el popular.



Finalmente, adelantó que “en dos o tres años el plan de saneamiento” en el que sigue inmerso el Ayuntamiento “estará liquidado” y será entonces cuando el gobierno local pueda plantearse “bajar impuestos” y “más obras e inversiones”.









El IBI no se baja





Todo ello, cabe subrayar, fue previo al Pleno. Porque en la sesión el debate fue ninguno. La oposición sí intervino en el resto de puntos, pero no el gobierno popular. No intervino tras las dos mociones que presentó el PSOE, como la que pedía apoyo a impuestos extraordinarios a la banca y energéticas. El PP solo se manifestó con los brazos en alto para apoyar el “no” y hacer valer su mayoría absoluta. Lo mismo ocurrió con la propuesta para solicitar rebajas al IBI en Vilanova. El PSOE quería bajar del 0,60 al 0,40 el porcentaje de aplicación y Gañemos quería ir incluso más allá, con una posible supresión del impuesto a largo plazo. Ambos calificaron los recibos de “excesivos”, pero un PP silente ratificó la desestimación, de nuevo, brazos en alto.



La modificación de las ordenanzas fiscales sobre la Escuela Infantil, el agua y el saneamiento siguieron el mismo patrón: Rodillo de un PP que no intervino y propuestas que se quedaron sin debatir, como la de Gañemos para que la guardería vilanovesa se integrase en la red autonómica de A Galiña Azul, lo que permitiría rebajar, según Elena Cores, el coste al Concello por este servicio en hasta la mitad.



Una modificación presupuestaria, de unos 50.000 euros, salió adelante pese a la oposición de Gañemos y PSOE. El socialista Javier Dios afeó que el destino de esos fondos fuera carburante de vehículos, opinando que con una apuesta más decidida por la electrificación de la flota municipal, cantidades como esa podrían ir, por ejemplo, a becas.



Durán lleva casi un año sin entablar diálogo con la oposición, afeando que desde esas formaciones no hubiese una condena explícita y rotunda cuando alguien arrojó un artefacto incendiario contra su casa. Por su parte, la oposición considera que el popular se escuda en todo aquello a modo de cortina de humo para desviar la atención de su condena en firme por los comentarios machistas contra la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, a quien llamó “chacha para todo de Abel Caballero”.