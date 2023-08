Núñez Feijóo envidia al albariño: “Gaña eleccións sen que ninguén llo discuta”

La LXXI Festa do Albariño también vivió ayer sus actos más solemnes: los del Capítulo Serenísimo. La jornada arrancó con el tradicional desfile de cofradías amigas; medio centenar llegadas desde diferentes partes de España. Como siempre, se concentraron en A Xuventude y, por primera vez desde hacía muchos años, el actual presidente del PP y candidato a la Presidencia española, Alberto Núñez Feijóo, se sumó y no fue directamente al Pazo de Fefiñáns, donde ejerció de Gran Mestre de la orden albariñense, nombrando a los nuevos Cabaleiros y Donas. El popular no dudó en valorar el anuncio realizado esa misma mañana por Vox, de que se abría a apoyarle sin entrar en el Gobierno y se dio un auténtico baño de masas, haciendo parar cada dos por tres a la comitiva para recibir abrazos, saludos y tomarse fotografías. Hasta se escuchó algún cántico de “Presidente, presidente”.



Ya en el histórico inmueble, ejerció sus responsabilidades albariñenses y ofreció un discurso trufado de referencias a la situación política, hasta en la base de su inspiración: un libro de uno de los Cabaleiros, el psiquiatra Luis Rojas, en el que habla del poder terapéutico del habla porque “hablando se entiende la gente”, declaró el Gran Mestre, que, una vez más, siguió un guion bilingüe para entendimiento de los presentes no gallegos.



Núñez Feijóo presumió de que cuando presidía la Xunta tuvo dos logros: “hablar y escuchar”. También confesó sentir “certa envexa” del albariño, que “gaña eleccións en mesas e certámenes sen que ninguén llo discuta. Ogallá todas as eleccións fosen tan claras e o resultado fose como unha copa de viño e non un cóctel ben axitado”, añadió en referencia al resultado del 23J. Asimismo señaló que es una “lástima” que no todas las investiduras “sean como esta” y pidió un brindis por “Galicia y por la España capaz de hablar”.



Es evidente que el Gran Mestre disfruta de este compromiso con Cambados cada primer domingo de agosto y ayer quedó aún más patente cuando destacó que es un cargo “vitalicio, lamento que tengan que aguantarme hasta el final”.

Del vino, el protagonista, destacó que es “como un presidente parlamentario espontáneo y cordial”, el “compañeiro de Galicia”, y del Capítulo refirió su ‘apellido’, Serenísmo, en un tiempo en el que “la serenidad es una virtud indiscutible”.

Los anónimos

Por primera vez, el alcalde de Cambados, Samuel Lago, también intervino en el acto capitular. El regidor fue nombrado Cabaleiro el año pasado y ha reestablecido las relaciones entre Concello y la orden albariñense. De hecho, alabó su “encomiable labor (...) contribuíndo á fama e expansión do albariño”. Ambos mandatarios no se olvidaron del sector en sus discursos y el regidor socialista prometió “seguir defendéndoo” y recordó a las “persoas anónimas que, xeración tras xeración, mantiveron , transmitiron e perfeccionaron a arte do seu cultivo”.



Los asistentes llenaron el Patio de Armas y entre ellos también había alcaldes de otros concellos, como la también presidenta comarcal, Marta Giráldez, y el concejal José Ramón Abal Varela, uno de los protagonistas de la también complicada situación política local. Como siempre, la Banda de Gaitas de Bembrive puso la música, interpretando el himno de Galicia para cerrar.

Isidoro serantes: “Collemos tradición e a transformamos nun futuro prometedor para os que veñen”

Isidoro Serantes vivió su primer acto capitular como presidente de la DO Rías Baixas. El viticultor y enólogo es un histórico; forma parte de la nómina de salinienses que dieron los primeros pasos para fundar el sello de calidad. Ayer declaró que su profesión le “enorgullece” por los “valores arraigados” que transmite, por el “amor al viñedo, a la tierra, al medio ambiente, a la naturaleza”. También presumió de que es una actividad que apuesta por el rural y que, para él, “honra cuerpo y mente”. También quiso destacar el “papel fundamental” que juega la mujer en Rías Baixas, donde suponen la mitad de los viticultores. “Esto es lo que hacemos en la DO, cogemos la herencia del pasado y la transformamos en un futuro prometedor para las generaciones venideras. !Viva el albariño Rías Baixas¡”, exclamó. Cabe recordar también que es gerente y uno de los fundadores de Bouza do Rei y además Cabaleiro del Capítulo.

El psiquiatra Luis Rojas fue nombrado Cabaleiro y ofreció el discurso de agradecimiento de los Cabaleiros y Donas | Gonzalo Salgado

Luis Rojas, nuevo Cabaleiro: “El albariño es un producto, pero también es un símbolo de felicidad humana”

A golpe de parra y de trago de albariño, así juraron su cargo los nuevos Cabaleiros y Donas del Capítulo Serenísimo, la cofradía vinícola más antigua de Galicia. El Gran Mestre, Alberto Núñez Feijóo, siguió a la perfección el ritual, pero se echaron en falta sus acostumbrados chascarrillos. La bodeguera Ana Rodríguez Carril (Bouza de Carril); la presentadora de televisión Lucía Rodríguez Vázquez; el embajador de Argentina en España, Ricardo Alfonsín Barreneche; el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el doctor en Psiquiatría Luis Rojas Marcos, recibieron este año las capas y prometieron defensa y promoción del “príncipe dorado” de los blancos, que, tras 71 años de exaltación en su honor, “xa acadou o estatus de rei”, como apuntó la presentadora. Y un rey –Felipe VI– tiene en su nómina de defensores.

La bodeguera Ana Rodríguez Carril recibió su capa de Dona | Gonzalo Salgado

Rojas Marcos se encargó de dar el discurso de agradecimiento en nombre de todos los reconocidos con la distinción albariñense. El prestigioso psiquiatra, con un currículum que hasta la conductora del acto reconoció como tan extenso y completo que era difícil de recortar, señaló que el albariño “es un producto, pero también es un símbolo de felicidad humana y de la satisfacción con la vida. El vino albariño nutre esta convicción de que vivir es deseable y merece la pena. Promueve actitudes y conductas gratificantes”.

La periodista Lucía Rodríguez Vázquez recibió su capa de Dona del Capítulo | Gonzalo Salgado

Apuntó que aporta a esas cuestiones generales que son fuente de felicidad, como la “tranquilidad” física, “esa unión de mente y cuerpo”. En lo emocional, al buen humor, “algo fundamental en la salud de las personas”, explicó, y aportó un tierno ejemplo de su madre y que arrancó risas cómplices. “Le pregunté si se quería enterrar o incinerar cuando muriera y me respondió: Luis, dame una sorpresa”.

De origen sevillano, pero afincado desde hace medio siglo en Estados Unidos, aseguró que los vinos con DO Rías Baixas “forman parte de mi familia, de mi casa” y, precisamente, este factor que propicia el vino, el social, con parientes, amigos, conocidos o desconocidos... Le parece otra cuestión clave para ser feliz.

El embajador argentino Ricardo Alfonsín Barreneche en el acto del Capítulo | Gonzalo Salgado

El conselleiro Román Rodríguez también fue nombrado Cabaleiro do Albariño | Gonzalo Salgado

Xóvenes y de Honra

Como es habitual, Feijóo dedicó unas palabras especiales a quienes recibieron las distinciones del Capítulo, como la Fundación Juana de Vega, a la que otorgaron el Albariñense de Honra por su labor “eficaz, vanguardista y su compromiso con la Galicia moderna”. También se dirigió a los Xóvenes Albariñenses, como garantes del futuro del sector y que este año fueron Andrea Piñeiro (Gran Vinum, subzona de O Salnés), Alba Martínez Guerreiro (Lagar de Pedregales, O Rosal) y Ana Rosa Álvarez Domínguez (As Laxas, Condado).

Folla de Prata

En cuanto a las Follas de Prata, la Tabla del Capítulo decidió concedérsela a José Ramón Villanueva Piñeiro (viticultor y directivo en Bodegas Martín Códax), Celia Bejo (del departamento comercial de Terra de Asorei), Victoria Dovalo (de la bodega Veiga Naum), Víctor Otero Prol (Gran Mestre de la Cofradía Centolo Larpeiro de O Grove), Antonino de Sousa (presidente de la Cámara Municipal de Penafiel, Portugal), Sabela Fole Trigo (abogada cambadesa, concejala de la Corporación por el PP y una de las más aplaudidas), José Padín Domínguez (viticultor en Condes de Albarei) y a la cofrade lusa Margarida da Rocha.