La obra de la EDAR encuentra más roca de lo esperado en la parcela y la planta estará lista en un año

La nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) que se construye en A Illa de Arousa estará lista en mayo de 2026, momento en que entrará en fase de puesta en marcha, durante seis meses. Esa es la previsión que lanzaron hoy en una visita a la actuación la presidenta de Acuaes, Rosa Cobo; el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, y el alcalde, Luis Arosa.



El año de margen para obrar es la fecha anunciada “en el caso de que no haya ningún imprevisto”. Con el acta de replanteo firmada el 7 de noviembre de 2024, desde ese inicio de las actuaciones hubo alguna sorpresa, como un “volumen mayor de roca al esperado” durante la fase de movimientos de tierras en la parcela, que continúa en la actualidad. Se incluyeron previamente labores de desbroce del terreno. Los trabajos también avanzaron en la parte eléctrica, que alimentará la futura planta de tratamiento de aguas residuales. Para la acometida eléctrica se ejecutaron ya 210 metros de tendido de un total de 515 y se posicionó un nuevo centro de seccionamiento prefabricado, del que se alimentarán las instalaciones.



El conjunto de la actuación incluye la construcción de nueva depuradora diseñada para una población de 10.000 habitantes, la conexión desde la planta al tramo terrestre del actual emisario, adaptación de colectores existentes hasta la depuradora y la acometida eléctrica.

Críticas a la Xunta

En el acto de esta tarde, los tres representantes institucionales cargaron contra la Xunta de Galicia por lo que consideran desatención de sus competencias en materia de saneamiento. Así, la presidenta de Acuaes defendió la apuesta por esta depuradora desde la adminisración del Estado, ya que “nadie se está ocupando en la actualdiad del agua de la Ría”. Por ello, habló de “momento histórico”.



Luis Arosa agradeció “moitísimo” el empuje del Gobierno del estado al proyecto, una depuradora que se llegó a convertirse “nunha obsesión desde que entrei na Alcaldía”, consciente de que “o 80% do pobo vive do mar”. Por ello, dijo estar “felicísimo” por la ejecución del proyecto. El Concello ya puso su 20% del valor de la obra, 8,5 millones de euros en total, correspondiendo el 80% de la financiación al ente estatal, a través de fondos europeos Next Generation EU y en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; que también han sido ya concedidos.



Abel Losada fue el más directo, al señalar como “lamentable” que tenga que ser el Gobierno del Estado el que se ocupe del proyecto porque la Xunta, subrayó, “esqueceuse durante décadas de cumprir coas súas competencias”. Destacó además esta obra de depuración en A Illa como la “máis importante que se está a facer nas Rías Baixas”.