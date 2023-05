La obra de inspiración arousana de Xosé Conde Corbal ya puede disfrutarse en Cambados

La sala de exposicións Espazo Torrado acoge desde ayer una completa exposición del pintor y grabador pontevedrés Xosé Conde Corbal, que podrá disfrutarse hasta el 18 de junio en Cambados. Al acto de inauguración acudieron autoridades como el concejal de Cultura, Tino Cordal, y asistentes muy especiales como la viuda del artista, Margarita Escuredo, de 100 años de edad, los mismos que habría cumplido él este año. Leyó un sentido poema que emocionó a los asistentes.

Pitusa Cabanillas en una de las partes de la exposición de Cambados | Mónica Ferreirós

Precisamente, la iniciativa coincide con el centenario del nacimiento del pontevedrés, uno de los mejores artistas plásticos gallegos del siglo XX y que vivió más de una década en la Ría de Arousa. “O seu fructífero traballo abrangue dende o mar, as súas xentes e as súas artes, aos seus escritores, a obra de Valle-Inclán, a fauna e a flora, as vivenzas históricas, así como o patrimonio arousán e o erotismo, entre outros motivos”, explica el técnico de Cultura de Cambados y artífice de la iniciativa, José Vaamonde.

Un momento de la inauguración de la muestra | Mónica Ferreirós



“O artista pontevedrés fará do gravado o seu leitmotiv como símbolo de democratización da arte, cunha intención próxima á pedagoxía popular, poñendo en marcha unha técnica propia que traerá consigo o abaratamento dos custos de producción, conseguindo así un propósito seu, o de facer accesible a arte”, añadió.

Asistentes a la inauguración de la exposición "O Corbal no mar de Arousa"



Con “O Corbal no mar de Arousa”, la sala cambadesa hace un minucioso recorrido por su dilatada obra en esta zona; “unha viaxe enriquecedora que evidencia o sentido da súa obra como testemuña da sociedade, as costumes e o patrimonio artístico e cultural de Galicia”, apunta Vaamonde.