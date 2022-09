Las obras de Alexandre Bóveda y Lordelo motivan una protesta de los vecinos para este sábado

Las obras iniciadas hace diez días para la humanización de la Rúa Alexandre Bóveda y el Paseo de Lordelo han motivado la convocatoria de una concentración para este sábado por parte de los vecinos afectados que cuenta con el apoyo de los grupos políticos de la oposición.



La protesta, que se desarrollará a las 18 horas en la zona recreativa de Terra de Porto, llega tras los diferentes cambios del sentido de la circulación en varias calles adyacentes sobre los que se han producido quejas por no contar con una señalización clara, como la expresada por Esquerda Unida el pasado lunes.



En un texto difundido a través de las redes sociales para llamar a la asistencia a la movilización del sábado, se expresa que estos viales, que están soportando más tráfico del habitual, no están preparados para ello, puesto que “non teñen nin unha sola beirarrúa, nin alumeado suficiente, nin reductores de velocidade”.



Además, en el escrito se califica de “desfeita” la situación en la que quedará Alexandre Bóveda cuando finalicen las actuaciones, ya que “supoñen a eliminación definitiva dun carril de circulación, a desaparición de practicamente todos os estacionamentos e o redireccionamento do tráfico por calexóns”.









Apoyo de los partidos





Los partidos de la oposición han expresado su apoyo a la protesta. La portavoz del Partido Popular, Beatriz Castro, ha señalado que “hai que ter en conta aos veciños. Para saír do Grove vai haber que ir case ata Terra de Porto, e non é lóxico”.



El portavoz de Esquerda Unida, José Antonio Otero, ha pedido “valorar todas as opcións” ante las consecuencias del sentido único de Alexandre Bóveda. Su homólogo del BNG, David Torres, indica que acudirán para “coñecer de primeira man” los problemas derivados de las obras.