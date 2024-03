La ocupación hotelera resiste en Sanxenxo en una Semana Santa que no salvan las reservas de última hora

Las reservas de última hora no han salvado este año la Semana Santa en Sanxenxo. El mal tiempo no invita a los desplazamientos, por lo que las previsiones de ocupación para estos días en la villa turística por excelencia no son las más favorables.



Desde el Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, su presidente, Alfonso Martínez, confirma que los datos no son los esperados para el inicio de la temporada turística en el municipio donde hoteles, restaurantes y bares se han preparado a conciencia para mantener el nivel de calidad al que suele acostumbrar el municipio.

El tiempo invernal de estos días no ha animado a los visitantes a reservar su hospedaje de última hora, lo que venía siendo la tónica habitual, sin embargo desde el CETS confirman que afortunadamente no ha habido cancelaciones, lo que confirma la fidelidad de los turistas. “El que quiere venir a Sanxenxo viene igual”, apunta Martínez, quien prefiere esperar a recabar los datos oficiales para hacer una valoración del nivel de ocupación de estos días festivos.



En todo caso, las previsiones del sector realizadas diez días antes del comienzo de la Semana Santa estimaban una ocupación de entorno a un 50 % en los hoteles de dos y tres estrellas y del 60 % o 70 % en los de mayor categoría.



Una imagen, la de esta Semana Santa, que contrasta significativamente con la del pasado fin de semana con un tiempo totalmente estival en el que Sanxenxo se llenó de turistas y visitantes que aprovecharon para pasear y darse los primeros baños del año en la playa de Silgar.

MÓNICA FERREIRÓS



En todo caso, a pesar de la lluvia, Sanxenxo sigue teniendo mucho que mostrar y ofrecer estos días, como la I Feria de Antigüedades que se celebra en el pabellón de A Florida o sus propuestas gastronómicas en la hostelería local, que nunca fallan.