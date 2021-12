La odisea de ir al pediatra en Meis: Sin médico propio, desde hace dos meses tampoco en Baltar y sin citas a la vista

Ir al pediatra es cada vez más difícil en Meis. Ahora, de hecho, es imposible. La alcaldesa, Marta Giráldez, denunció ayer la insostenible situación y la preocupación de muchos padres: No hay médico, ni siquiera en Baltar; no lo hay desde hace casi dos meses. Y no lo habrá, como poco y con suerte, hasta mediados del mes que entra.



La regidora recuerda que hace tiempo que Meis no disponía ya de pediatra en ninguno de los centros médicos del municipio. Eso ya generó un importante malestar, protestas, movilizaciones y duras críticas políticas. Todo, sin resultado.



Pero la cosa se ha complicado. Hasta hace poco, los menores recibían atención médica en el vecino municipio de Sanxenxo. Los padres tenían que desplazarse con sus hijos a Baltar, donde eran atendidos por una pediatra. Ocurre que, desde principios de noviembre, esta profesional está de baja y esta vacante no se ha cubierto. De modo que las familias meisinas llevan sin atención pediátrica prácticamente dos meses, casi todo noviembre y diciembre.









“Unha vergonza”





Además, quienes intentan obtener una cita o saber cuándo podrán intentarlo con éxito se encuentran con la respuesta de que “o tenten cara mediados do mes de xaneiro, a ver”, critica con dureza la regidora, que hacía suyas así las protestas de padres apurados que recurren al Concello en busca de alguna alternativa frente al Sergas.



Giráldez señala que “cada unha ou dúas semans enviamos escritos de protestas a Sanidade” Siguen sin soluciones y la situación es ahora, en palabras de la primera edil, “unha vergonza”, fruto de una “ineptitude” y de una total “ineficacia”.



“Non son tempos de mobilizarse nas rúas, se non xa volveriamos facelo”, señala la regidora. “Non se poden escudar na pandemia, porque xa antes había problemas en pediatría e agora, se acaso, aprovéitase a pandemia para illarnos aínda máis”, protesta.



Piden, por ello, una solución urgente, debido a las muchas familias que no tienen forma de acceder a atención pediátrica pública durante meses, ni siquiera fuera de su municipio.